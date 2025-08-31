فرانسيادا 2 بانكتىڭ تولەم جۇيەسىندە اقاۋ بولدى
استانا. KAZINFORM - فرانسيادا ەلدىڭ 14 ميلليونعا جۋىق تۇرعىنىنا قىزمەت كورسەتەتىن ءىرى بانكتەردىڭ تولەم جۇيەلەرىندە اقاۋ بولدى، دەپ حابارلادى Le Parisien.
گازەت Crédit mutuel جانە CIC كليەنتتەرىنىڭ ەكى ساعاتتان استام ۋاقىت بويى نەسيە كارتاسىمەن ساتىپ الۋ ءۇشىن تولەم جاساي الماعانىن نەمەسە قولما-قول اقشانى الا الماعانىن كورسەتەدى.
ءبىرىنشى بانك پروبلەمالاردى «ىشكى اقاۋ» دەپ ءتۇسىندىردى. دەرەككوز قيىندىقتاردىڭ كومپيۋتەردى جاڭارتۋدان كەيىن پايدا بولعانىن ايتتى.
Downdetector پورتالىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، Crédit mutuel كليەنتتەرىنەن 5000 نان استام جانە CIC- تەن 3000 نان از شاعىم تۇسكەن.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، بانك كليەنتتەرى 30-تامىز كۇنى ساعات 17:20 مەن 19:30 (استانا ۋاقىتىمەن 20:20 جانە 22:30) ارالىعىندا نەسيە كارتاسىمەن ساتىپ الۋ اقىسىن تولەي الماعان نەمەسە قولما-قول اقشا الا الماعان. قالعان قىزمەتتەردىڭ بارلىعى، سونىڭ ىشىندە بانكتىك اۋدارىمدار دا جۇمىس ىستەپ تۇرعان.