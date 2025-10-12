فرانسيا پوشتا قىزمەتى كرۋاسسان ءيىسى شىعىپ تۇراتىن ماركا شىعاردى
فرانسيا ءوزىنىڭ ۇلتتىق نىشاندارىنىڭ ءبىرى - كرۋاسسانعا ارنالعان ەرەكشە پوشتا ماركاسىن شىعاردى. La Poste ۇلتتىق پوشتا قىزمەتى حابارلاعانداي، جاڭا ماركادان سارى ماي مەن جاڭا عانا پەشتەن شىققان قامىردىڭ ءيىسى شىعىپ تۇرادى، دەپ حابارلايدى france24.com.
جالپى سانى 600 مىڭ دانا ماركا فرانسۋز گاسترونومياسىنىڭ باستى سيمۆولىنا ارنالىپ باسىلىپ شىققان. كرۋاسسان ءيىسى بار ماركالار سارسەنبى كۇنى ەل بويىنشا ساتىلىمعا ءتۇستى.
ۆالانس قالاسىنداعى پوشتا بولىمشەسىنىڭ ديرەكتورى ەنتوني ريشە AFP-گە بەرگەن سۇحباتىندا:
«كەشەدەن بەرى ءبىز 400 دەن استام ماركا ساتتىق، ءتىپتى ليوننان ارنايى كەلگەن كوللەكتسيونەرلەر دە بولدى. فرانسيانىڭ بەدەلىن الەمگە پاش ەتەتىن سيمۆول رەتىندە ءبىز بۇعان ەرەكشە ماقتانامىز» ، - دەدى ول.
ماركانىڭ باعاسى - 2,10 ەۋرو، بۇل ەلدەگى ءبىر كرۋاسساننىڭ ورتاشا باعاسىنان شامامەن ءبىر ەۋروعا قىمبات. ول حالىقارالىق حاتتار ءۇشىن جارامدى جانە ەستەلىك ۇلگىسىمەن دە ساتىلادى.