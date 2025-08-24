ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:05, 24 - تامىز 2025 | GMT +5

    فرانسيا پرەزيدەنتى قازاق تىلىندە پوست جاريالادى

    استانا. KAZINFORM - فرانسۋز تاراپىنىڭ باستاماسىمەن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرونمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.

    Макрон допустил возможность признания Палестины Францией в ближайшие месяцы
    Фото: Anadolu

    كەيىن ەممانۋەل ماكرون الەۋمەتتىك جەلىدە (X پاراقشاسىندا) قازاق تىلىندە جازبا جاريالادى.

    وندا ول قاسىم-جومارت توقايەۆپەن بولعان اڭگىمەسىنىڭ ەگجەي-تەگجەيىن حابارلادى.

     

    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىلارىن تەلەفون ارقىلى تىلدەسكەن كەزدە مەملەكەتتەر باسشىلارى ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستىڭ قارقىندى ءوربىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە ۋاعدالاستى. سونداي-اق پرەزيدەنتتەر بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ 80 جىلدىعى قارساڭىندا حالىقارالىق كۇن ءتارتىبى جونىندە پىكىر الماسقان ەدى.

    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار