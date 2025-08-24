فرانسيا پرەزيدەنتى قازاق تىلىندە پوست جاريالادى
استانا. KAZINFORM - فرانسۋز تاراپىنىڭ باستاماسىمەن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرونمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.
كەيىن ەممانۋەل ماكرون الەۋمەتتىك جەلىدە (X پاراقشاسىندا) قازاق تىلىندە جازبا جاريالادى.
وندا ول قاسىم-جومارت توقايەۆپەن بولعان اڭگىمەسىنىڭ ەگجەي-تەگجەيىن حابارلادى.
Мен жаңа ғана Қазақстан Президенті @TokayevKZ мырзамен әңгімелестім.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 23, 2025
Біз стратегиялық әріптестігімізді нығайту мәселесін, әсіресе көлік және энергетика саласында, 2023 жылғы қарашада Қазақстанға жасаған сапарымның және өткен қарашада Президент Тоқаевтың Францияға жасаған…
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىلارىن تەلەفون ارقىلى تىلدەسكەن كەزدە مەملەكەتتەر باسشىلارى ەكىجاقتى قارىم- قاتىناستىڭ قارقىندى ءوربىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە ۋاعدالاستى. سونداي-اق پرەزيدەنتتەر بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ 80 جىلدىعى قارساڭىندا حالىقارالىق كۇن ءتارتىبى جونىندە پىكىر الماسقان ەدى.