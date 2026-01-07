فرانسيا مەن ۇلى بريتانيا اتىس توقتاعاننان كەيىن ۋكرايناعا اسكەر جىبەرۋگە دايىن
استانا. KAZINFORM - فرانسيا مەن ۇلىبريتانيا ۋكراينا اۋماعىندا اتىستى تولىق توقتاتقاننان كەيىن ءوز اسكەرلەرىن ورنالاستىرۋ نيەتىن راستادى.
بۇل شەشىم «باتىلدار كواليتسياسى» مەن ا ق ش ۇسىنعان قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرى پاكەتى اياسىندا قابىلدانىپ وتىر جانە رەسەي تاراپىنان بولاشاقتا قايتا شابۋىل جاساۋ قاۋپىنىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان. بۇل تۋرالى Euronews جازدى.
بۇل مىندەتتەمە سەيسەنبى كۇنى پاريجدە وتكەن «باتىلدار كواليتسياسى» ءسامميتىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانۋەل ماكرون، ۇلى بريتانيا پرەمەر- ءمينيسترى كير ستارمەر جانە ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيي قول قويعان رەسمي دەكلاراتسيادا بەكىتىلدى.
قۇجاتقا سايكەس، فرانسيا مەن ۇلى بريتانيا جەتەكشىلىك ەتەتىن كوپۇلتتى كۇشتەر قاقتىعىس شەبىنەن تىس اۋماقتاردا - قۇرلىقتا، اۋەدە جانە تەڭىزدە ورنالاستىرىلادى. ماكروننىڭ ايتۋىنشا، بۇل قادام رەسەيدىڭ ۋكرايناعا قايتا شابۋىل جاساۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن قاجەتتى «سەنىمدىلىك فاكتورىن» قامتاماسىز ەتۋگە ءتيىس. وپەراتسياعا تۇركيا دا قاتىسىپ، تەڭىز ارقىلى قولداۋ كورسەتەدى.
ۇلى بريتانيا پرەمەر- ءمينيسترى كير ستارمەردىڭ مالىمدەۋىنشە، اتىستى توقتاتقاننان كەيىن ەكى ەل ۋكراينا اۋماعىندا اسكەري حابتار قۇرىپ، قارۋ- جاراق پەن اسكەري تەحنيكانى ساقتاۋعا ارنالعان قورعالعان نىساندار سالۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل ۋكراينا قارۋلى كۇشتەرىنىڭ قورعانىس قاجەتتىلىكتەرىن قولداۋعا باعىتتالعان.
قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرى پاكەتى سونداي-اق ا ق ش جەتەكشىلىك ەتەتىن اتىستى توقتاتۋدى باقىلاۋدىڭ جوعارى تەحنولوگيالىق تەتىگىن جانە رەسەي تاراپىنان جاڭا شابۋىل جاسالعان جاعدايدا ۋكرايناعا كومەك كورسەتۋ جونىندەگى زاڭدى مىندەتتەمەنى قامتيدى. بۇل مىندەتتەمە ناتو- نىڭ ۇجىمدىق قورعانىسقا ارنالعان 5-بابىنا ۇقساس ۇلگىدە قالىپتاستىرىلۋى مۇمكىن جانە اسكەري، لوگيستيكالىق، ەكونوميكالىق ءارى ديپلوماتيالىق قولداۋدى كوزدەيدى.
الايدا بۇل باستامالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ولاردى كواليتسياعا مۇشە ەلدەردىڭ ۇلتتىق پارلامەنتتەرى راتيفيكاتسيالاۋى قاجەت. ۋكراينانى قولداۋ دەڭگەيى تومەندەپ جاتقان كەيبىر مەملەكەتتەردە بۇل ۇدەرىس كۇردەلى بولۋى مۇمكىن. ال ا ق ش- تا قۇجاتتى بەكىتۋ ءۇشىن ول كونگرەسس قاراۋىنا ۇسىنىلادى.
سونىمەن قاتار كواليسياعا كىرەتىن ءاربىر ەلدىڭ كوپ ۇلتتى كۇشتەرگە قوساتىن ناقتى ۇلەسى مەن ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى مىندەتتەمەلەر اياسىنداعى جاۋاپكەرشىلىگى ازىرگە ناقتىلانعان جوق.