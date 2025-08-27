فرانسيا ءبىر عاسىر بۇرىن ولتىرىلگەن كورولدىڭ باس سۇيەگىن ماداگاسكارعا قايتاردى
استانا. KAZINFORM - فرانسيا ماداگاسكارعا ءۇش باس سۇيەكتى، ونىڭ ىشىندە 1897-جىلى فرانسۋز وتارشىلدارى ولتىرگەن كورول توەرانىڭ باس سۇيەگىن قايتاردى، دەپ حابارلادى France 24.
ارال تۇرعىندارى بۇل وقيعانى جيىرما جىلدان استام كۇتكەن جانە بۇل فرانسيانىڭ 2023 -جىلعى ادام سۇيەگىنىڭ مەملەكەتتىك كوللەكسيالارعا قايتارىلۋى تۋرالى زاڭىنىڭ العاشقى پراكتيكالىق قولدانىلۋى بولدى، دەپ اتاپ ءوتتى تەلەارنا.
France 24 تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، كورول توەرا XIX عاسىردىڭ اياعىندا فرانسۋز وتارشىلدىعىنا قارسى تۇرعان ماداگاسكاردىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى ساكالاۆا ەتنيكالىق توبىنىڭ جەتەكشىلەرىنىڭ ءبىرى بولعان. ونىڭ كوپشىلىك الدىندا ءولتىرىلۋى ارالداعى وتارشىلدىق زورلىق- زومبىلىقتىڭ سيمۆولىنا اينالدى.
باس سۇيەك 128 جىل بويى پاريجدەگى ادام مۇراجايىندا وتارشىلدىق رەليكتى رەتىندە ساقتالدى. كورولدىڭ ۇرپاقتارى ونى قايتارۋ تۋرالى 2003 -جىلى ءوتىنىش ءبىلدىردى. مايىتتەردىڭ قالدىقتارى پاريجدەگى مادەنيەت مينيسترلىگىندە مينيستر راشيدا داتي مەن ماداگاسكار مادەنيەت ءمينيسترى ۆولاميرانتي دوننا مارەنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن رەسمي راسىمدە ماداگاسكار ۇكىمەتىنىڭ وكىلدەرىنە تاپسىرىلدى. قالدىقتاردى 31 - تامىزدا ماداگاسكارعا جونەلتىلەدى.
تەلەارنا مايىتتەردىڭ قايتارىلۋىنىڭ ماداگاسكار ءۇشىن تەرەڭ سيمۆولدىق ءمانى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل ماداگاسكار پرەزيدەنتى اندرەي رادجوەلينانىڭ 2019 -جىلعى سايلاۋ الدىنداعى ۋادەلەرىنىڭ ءبىرى بولعان ەدى. قالدىقتار 2024 -جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا قايتارىلادى دەپ كۇتىلگەن-تۇعىن، ءبىراق پاتشانىڭ ۇرپاقتارى جەرگىلىكتى ءداستۇر بويىنشا تاڭدالعان جىل ءساتسىز دەپ سانالعاندىقتان، بۇل شەشىمگە قارسى بولدى.