KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    FlyArystan ىستىقكولگە ۇشاتىن جولاۋشىلارعا ەسكەرتۋ جاسادى

    استانا. قازاقپارات - FlyArystan اۋە كومپانياسى ىستىقكولدەگى حالىقارالىق سپورتتىق ءىس-شاراعا بايلانىستى تامشى اۋەجايىنان ۇشاتىن جولاۋشىلارعا ۇندەۋ جاسادى.

    飞机
    Фото: Kazinform

    2026-جىلعى 30-شىلدە مەن 2-تامىز ارالىعىندا شولپان-اتا - تامشى اۋەجايى باعىتىنداعى كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلەدى.

    اۋە كومپانياسى وكىلدەرى جولاۋشىلارعا جولداعى ىقتيمال وزگەرىستەردى ەسكەرىپ، اۋەجايعا الدىن الا شىعۋعا كەڭەس بەردى.

    - ۇشۋ الدىنداعى بارلىق راسىمنەن ۋاقىتىلى ءوتۋ ءۇشىن اۋەجايعا ۇشۋعا كەمىندە 3 ساعات قالعاندا كەلۋگە كەڭەس بەرەمىز. تۇسىنىستىك تانىتقاندارىڭىز ءۇشىن العىس بىلدىرەمىز جانە سىزدەرگە ءساتتى ساپار تىلەيمىز،- دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانادا وتەتىن «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق ءىس-شاراسىنا بايلانىستى قالاداعى كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلەتىنىن حابارلاعانبىز. وسىعان بايلانىستى اۋەجايعا باراتىن جولداردىڭ كەيبىر ۋچاسكەلەرى جابىلۋى مۇمكىن ەكەنى ەسكەرتىلگەن ەدى.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور