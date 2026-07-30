FlyArystan ىستىقكولگە ۇشاتىن جولاۋشىلارعا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات - FlyArystan اۋە كومپانياسى ىستىقكولدەگى حالىقارالىق سپورتتىق ءىس-شاراعا بايلانىستى تامشى اۋەجايىنان ۇشاتىن جولاۋشىلارعا ۇندەۋ جاسادى.
2026-جىلعى 30-شىلدە مەن 2-تامىز ارالىعىندا شولپان-اتا - تامشى اۋەجايى باعىتىنداعى كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلەدى.
اۋە كومپانياسى وكىلدەرى جولاۋشىلارعا جولداعى ىقتيمال وزگەرىستەردى ەسكەرىپ، اۋەجايعا الدىن الا شىعۋعا كەڭەس بەردى.
- ۇشۋ الدىنداعى بارلىق راسىمنەن ۋاقىتىلى ءوتۋ ءۇشىن اۋەجايعا ۇشۋعا كەمىندە 3 ساعات قالعاندا كەلۋگە كەڭەس بەرەمىز. تۇسىنىستىك تانىتقاندارىڭىز ءۇشىن العىس بىلدىرەمىز جانە سىزدەرگە ءساتتى ساپار تىلەيمىز،- دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانادا وتەتىن «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق ءىس-شاراسىنا بايلانىستى قالاداعى كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلەتىنىن حابارلاعانبىز. وسىعان بايلانىستى اۋەجايعا باراتىن جولداردىڭ كەيبىر ۋچاسكەلەرى جابىلۋى مۇمكىن ەكەنى ەسكەرتىلگەن ەدى.