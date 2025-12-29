فلوريدادا ترامپ پەن زەلەنسكيدىڭ كەزدەسۋى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي جەكسەنبى كۇنى فلوريدا شتاتىنا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن كەزدەسۋ ءۇشىن كەلدى. كەزدەسۋدىڭ باستى ماقساتى - رەسەيمەن قاقتىعىستى توقتاتۋ جونىندەگى جوسپاردى تالقىلاۋ، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
دونالد ترامپ پەن ۆلاديمير زەلەنسكي ترامپتىڭ مار- ا- لاگو رەزيدەنتسياسىندا ءبىر- بىرىمەن امانداسقاننان كەيىن، كەلىسسوز باستالماس بۇرىن جۋرناليستەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.
ترامپ «كەلىسىم جاساۋعا العىشارت بار» ەكەنىن ايتىپ، رەسەي دە، ۋكراينا دا بەرىك ءارى تۇراقتى بەيبىتشىلىك ورناتۋعا وتە بايىپتى تۇردە نيەتتى ەكەنىن مالىمدەدى.
ال زەلەنسكي بۇگىنگى كەزدەسۋ 20 تارماقتان تۇراتىن جوسپاردى ىلگەرىلەتۋگە ارنالعانىن ايتىپ، ونىڭ اياسىندا اۋماقتىق ىمىرالار جاساۋ مۇمكىندىگى دە تالقىلاناتىنىن جەتكىزدى.
كەزدەسۋدەن كەيىن ەكى ليدەر ەۋروپا ەلدەرىنىڭ باسشىلارىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسەدى دەپ جوسپارلانعان. سونىمەن قاتار ترامپ كەلىسسوزدەردى جالعاستىرۋ ءۇشىن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينگە دە قوڭىراۋ شالاتىنىن ايتتى.
جۋرناليستەرگە مار- ا- لاگو رەزيدەنتسياسىندا ءوتىپ جاتقان ەكىجاقتى كەزدەسۋ زالىنا قىسقا ۋاقىتقا كىرۋگە رۇقسات بەرىلدى.
بۇل كەزدەسۋ ترامپ وتكەن ايدا العاش رەت ۇسىنعان 28 تارماقتان تۇراتىن باستاپقى بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ ولقىلىقتارىن جويۋدى كوزدەيدى. كەيىن ۋكراينا بۇل قۇجاتتى قايتا قاراپ، ونى 20 تارماققا دەيىن قىسقارتقان. قازىرگى تاڭدا امەريكالىق وكىلدەر ۋكراينا مەن رەسەيدىڭ ەكەۋىنە دە قولايلى بولاتىن بەيبىت كەلىسىمدى ازىرلەۋ باعىتىندا قارقىندى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن ەۋرووداق ەلدەرىنىڭ كوشباسشىلارى مەن زەلەنسكي ترامپپەن كەزدەسۋدىڭ الدىندا بەينەبايلانىس ارقىلى كەلىسسوز وتكىزگەنى حابارلانعان بولاتىن.
سونداي-اق ترامپ زەلەنسكيمەن كەزدەسەر الدىندا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن دە تەلەفون ارقىلى تىلدەستى.