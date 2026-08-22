FIFA قازاقستاندا بالالار فۋتبولىن دامىتۋعا 250000 ا ق ش دوللار بولەدى
استانا. قازاقپارات - FIFA قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ 2026-جىلعا ارنالعان FIFA Talent Development Scheme باعدارلاماسى اياسىنداعى جوبالىق ءوتىنىمىن رەسمي تۇردە ماقۇلدادى.
بالالار- جاس وسپىرىمدەر فۋتبولىن دامىتۋعا جانە مامانداردى دايارلاۋعا باعىتتالعان نەگىزگى باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن FIFA 250000 ا ق ش دوللارى كولەمىندە قارجى ءبولدى.
بولىنگەن گرانت فۋتبولدى دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنا جۇمسالادى. ونىڭ ىشىندە 125000 دوللار الەۋەتى جوعارى جاس ويىنشىلاردى ىزدەۋ جانە ىرىكتەۋگە باعىتتالعان «بولاشاق چەمپيوندار» اۋقىمدى جوباسىنا بولىنەدى. باپكەرلەر مەن سكاۋتتارعا ارنالعان وقىتۋ سەمينارلارىن ۇيىمداستىرۋعا 50000 دوللار قاراستىرىلعان. تاعى 50000 دوللار باعدارلامانى باسقارۋعا بايلانىستى وپەراتسيالىق شىعىنداردى (FIFA Operations Project) جابۋعا باعىتتالادى. سونىمەن قاتار 25000 دوللار بالالاردى قورعاۋ ستاندارتتارىن ەنگىزۋگە جانە باعدارلاما قاتىسۋشىلارىنا پسيحولوگيالىق قولداۋ كورسەتۋگە جۇمسالادى.
ارسەن ۆەنگەر باسقاراتىن FIFA- نىڭ فۋتبولدى جاھاندىق دامىتۋ جونىندەگى توبى قازاقستانداعى فۋتبول رەزەرۆىن دايارلاۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ق ف ف جوبالارىنىڭ جوعارى دەڭگەيدە ازىرلەنگەنىن اتاپ ءوتتى.
FIFA Talent Development Scheme باعدارلاماسى ۇلتتىق قاۋىمداستىقتارعا بۇكىل الەم بويىنشا جاس فۋتبول تالانتتارىن ىزدەۋ، دامىتۋ جانە قولداۋ باعىتتارىندا جان-جاقتى كومەك كورسەتۋ ماقساتىندا قۇرىلعان.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن ەۋروپا ليگاسىندا «قايرات» العاشقى كەزدەسۋدە «اندەرلەحتكە» ەسە جىبەردى.