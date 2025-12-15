فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ كەلەسى جىلعى ءتوراعاسى كىم بولادى
استانا. KAZINFORM - فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسى باسقارۋشى كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى دجەروم پاۋەلل قىزمەتىن اياقتايتىنىن مالىمدەدى، ال ا ق ش پرەزيدەنتى ونىڭ ورنىن باساتىن ادام ىزدەيدى، دەپ حابارلايدى Fox Business.
پاۋەللدىڭ فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ ءتوراعاسى رەتىندەگى مەرزىمى 2026-جىلدىڭ مامىر ايىندا اياقتالادى، ول بۇل ورگاندى سەگىز جىلعا جۋىق باسقاردى.
- مەن بۇل قىزمەتىمدى قازىرگى تۇراقتى ەكونوميكالىق جاعدايدا ورنىمدى باساتىن ادامعا تاپسىرعىم كەلەدى. مەنىڭ بار قالاۋىم وسى، - دەدى پاۋەلل.
فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ ءتوراعاسى سونىمەن قاتار «ينفلياتسيانىڭ باقىلاۋدا بولۋىن جانە 2 پايىزدىق مولشەرگە ورالۋىن قالايتىنىن» ايتتى.
- مەن ءتوراعالىق مەرزىمىمنىڭ اياقتالۋىن كۇتىپ وتىرمىن. ازىرگە باسقاداي جاڭا ەشتەڭە ايتا المايمىن، - دەدى بولاشاعىنا قاتىستى سۇراققا جاۋاپ بەرگەن پاۋەلل.
دونالد ترامپ كەلەسى جىلى الەمدەگى ەڭ قۋاتتى ورتالىق بانكتىڭ باسشىسى ەتىپ كىمدى تاعايىندايتىنىن قاراستىرىپ جاتقاندىقتان، كىمنىڭ ءتوراعا بولاتىنى تۋرالى ماسەلە بارعان سايىن وزەكتى بولىپ بارادى.
ترامپ فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنا ەكى ۇمىتكەردى قاراستىرىپ جاتقانىن مالىمدەدى: بۇرىنعى فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ ءتوراعاسى كيەۆين ۋورش جانە ۇلتتىق ەكونوميكالىق كەڭەس ديرەكتورى كيەۆين حاسسەتت.
- مەنىڭ ويىمشا، بىزدە ەكى كيەۆين بار. مەنىڭ ويىمشا، ەكى كيەۆين دە كەرەمەت. تاعى بىرنەشە لايىقتى ادام بار، - دەدى دونالد ترامپ.
ترامپ The Wall Street Journal گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىندا سارسەنبىدە اق ۇيدە ۋورشپەن كەزدەسكەنىن جانە الەۋەتتى ۇمىتكەردەن پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى تومەندەتۋگە سەنۋگە بولا ما دەپ سۇراعانىن راستادى.
سۇحباتتا ترامپتان ءبىر جىلدان كەيىن قانداي پايىزدىق مولشەرلەمەنى ەلەستەتەتىنى سۇرالدى، ال پرەزيدەنت «1 پايىز جانە مۇمكىن ودان دا تومەن. بىزدە الەمدەگى ەڭ تومەنگى مولشەرلەمە بولۋى كەرەك» دەپ جاۋاپ بەردى، ال تومەن مولشەرلەمەلەر ۇلتتىق قارىزعا قىزمەت كورسەتۋ قۇنىن تومەندەتەتىنىن قوسا ايتتى.
بۇعان دەيىن اقش فەدەرالدى رەزەرۆ جۇيەسى ستاۆكاسىن نولگە دەيىن تومەندەتكەنىن حابارلاعان ەدىىك.