فاريزا وڭعارسىنوۆانىڭ ارحيۆ قورى قۇندى قولجازبالارمەن تولىقتى
استانا. KAZINFORM - كورنەكتى اقىن، مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى، قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى فاريزا وڭعارسىنوۆانىڭ ق ر ۇلتتىق ارحيۆىندەگى جەكە قورى تاعى دا قۇندى قولجازبالارمەن تولىقتى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
اقىننىڭ ۇلى الماس وڭعارسىنوۆ اناسىنىڭ ارحيۆتىك قۇجاتتارىن ءوز قولىمەن تابىستاپ، بولاشاق ۇرپاققا ءتول مۇرانىڭ تولىق جەتۋى مەن ۇلت يگىلىگىنە اينالۋىنا مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى.
- ارحيۆكە تاپسىرىلعان قۇجاتتار 50-60-70-جىلدارداعى انامنىڭ ءوز قولىمەن جازعان ءتۇپنۇسقا قولجازبالاردان تۇرادى. قازىرگى كەزدە 50 گە جۋىق كىتابى جارىق كورگەنى بەلگىلى. انام بارلىق شىعارماسىن جازۋ ماشينكاسىمەن ەمەس قولمەن جازىپ، باسپاعا ۇسىناتىن. ارحيۆكە تاپسىرىلعان قولجازبالار اراسىندا «شىلدە»، «داۋا» سياقتى تاعى دا باسقا كىتاپتاردىڭ ءتۇپنۇسقالارى بار. وتكەن جىلى 85 جىلدىق مەرەيتوي اياسىندا دا 50 گە جۋىق مۇرانى تاپسىرعانبىز. اقىننىڭ ءومىر جولى مەن ەڭبەگىنە قاتىستى قۇجاتتاردى جيناقتاپ، كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارحيۆكە وتكىزىپ، قوردى تولىقتىرىپ وتىرمىز. بۇل دۇنيەلەر عالىمدار، ستۋدەنتتەر جانە ويلى وقىرماندار ءۇشىن قۇندى بولارىنا سەنەمىن، - دەدى الماس وڭعارسىنوۆ.
بۇل جولى الماتى قالاسىنان ۇلتتىق ارحيۆكە ءتورت قوراپ قۇجاتتار جەتكىزىلگەن. ونىڭ ىشىندە كىتاپتار، گازەت-جۋرنالدارعا ارنالعان ءتۇپنۇسقا قولجازبالار، باسىلىم بەتتەرىندە جارىق كورگەن شىعارمالار، اۋدارمالار، تۇلعالار تۋرالى ماتەريالدار، وي-تولعامدار، جاس اقىن-جازۋشىلاردىڭ اقىنعا جازعان حاتتارى جانە وزگە دە قۇندى جازبا مۇرالار بار.
ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلى فاريزا وڭعارسىنوۆانىڭ تۋعانىنا 85 جىل تولۋىنا وراي ۇلتتىق ارحيۆتە اقىننىڭ جەكە قورى اشىلدى. وندا اقىننىڭ ءوز قولىمەن جازعان وتباسىلىق شەجىرەسى مەن ءومىربايانى، «كوگەرشىندەرىم» ولەڭدەر جيناعىنان قولجازباسى، مۇقاعالي ماقاتايەۆتىڭ 60 جىلدىعىندا سويلەگەن ءسوزى، نوتالارى، بۇرىن-سوندى جاريالانباعان فوتوسۋرەتتەرى جانە حاتتارى ساقتاۋلى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىلتىر قازاق پوەزياسىنىڭ ماڭگىلىك شامشىراعى، ۇلى اقىن فاريزا وڭعارسىنوۆانىڭ تۋعانىنا 85 جىل تولدى.