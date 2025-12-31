ف ي ف ا فۋتبول ەرەجەسىنە وزگەرىس ەنگىزۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - فۋتبول ەرەجەسىنە سوڭعى جىلدارداعى ەڭ ماڭىزدى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى ەنگىزىلۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى BILD.
ف ي ف ا پرەزيدەنتى دجانني ينفانتينو دۋبايدا وتكەن دۇنيەجۇزىلىك سپورت سامميتىندە ۇيىمنىڭ وفسايد ەرەجەسىن قايتا قاراۋدى بايىپتى قاراستىرىپ جاتقانىن مالىمدەدى. فۋتبول قاۋىمداستىعى ۇزاققا سوزىلعان بەينە شولۋلاردان، مينۋتتىق ولشەۋلەردەن جانە جانكۇيەرلەر مەن ويىنشىلار اراسىندا ۇنەمى بولاتىن نارازىلىقتان باس تارتقىسى كەلەدى.
بۇل بۇرىنعى باپكەر ارسەن ۆەنگەردىڭ 2020-جىلى ۇسىنعان يدەياسىنا قاتىستى. بۇل تاسىلگە سايكەس، ەگەر ويىنشىنىڭ دەنەسىنىڭ كەم دەگەندە گول سوعاتىن بولىگى سوڭعى قورعاۋشىمەن ءبىر سىزىقتا بولسا، ول وفسايد بولىپ سانالمايدى. وفسايد تەك شابۋىلشى قورعاۋشىنىڭ الدىندا تولىعىمەن تۇرعان جاعدايدا عانا ەسەپتەلەدى.
- ءبىز ۋاقىت وتە كەلە دامىپ كەلە جاتقان جانە قازىر شابۋىلشىنىڭ سوڭعى قورعاۋشىنىڭ ارتىندا نەمەسە ءبىر سىزىقتا بولۋىن تالاپ ەتەتىن وفسايد ەرەجەسىن قاراستىرىپ جاتىرمىز. مۇمكىن، بولاشاقتا ويىنشى وفسايد بولىپ سانالۋ ءۇشىن قورعاۋشىنىڭ الدىندا تولىعىمەن تۇرۋى كەرەك شىعار، - دەپ اتاپ ءوتتى ينفانتينو.
بۇرىنعى تورەشى مانۋەل گرەفە رەفورمانىڭ ىقتيمالدىعى جوعارى دەپ سانايدى.
- وفسايد توڭكەرىسى كەلە جاتقانى انىق: جاڭا ەرەجەنىڭ نەگىزى قالاندى جانە فيفا ونى ناۋرىز ايىندا كەلەسى ماۋسىمعا ارنالعان ەرەجەلەرمەن بىرگە بەكىتۋگە دايىن سياقتى، - دەپ جازدى ول X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
گرەفە سونىمەن قاتار تورەشىلەردىڭ كومەكشىلەرى ودان دا كوپ قيىندىقتارعا تاپ بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى دجانني ينفانتينونى قابىلداعان بولاتىن.
حالىقارالىق فۋتبول فەدەراتسياسىنىڭ باسشىسى دجانني ينفانتينو قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆقا فۋتبولكا سىيلادى.
د. ينفانتينو قاسىم- جومارت توقايەۆقا 10-ءنومىرلى فۋتبولكا سىيلادى. بۇل نومىردەگى فۋتبولكامەن الاڭدا پەلە، مارادونا جانە زيدان ويناعان بولاتىن.
سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنا ف ي ف ا- نىڭ رەسمي دوبى سىيعا تارتىلدى.