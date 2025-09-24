19:25, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ف ي ف ا الەم چەمپيوناتىنا قاتىسۋشىلاردىڭ سانىن كوبەيتۋدى كوزدەپ وتىر
استانا. KAZINFORM – ف ي ف ا الەم چەمپيوناتىنا قاتىسۋشىلار سانىن 48 دەن 64 قۇراماعا دەيىن ارتتىرۋدى قاراستىرىپ وتىر، دەپ حابارلايدى AZƏRTAC.
ءتيىستى جوبانى وڭتۇستىك امەريكا فۋتبول كونفەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى الەحاندرو دومينگەس ۇسىندى. بۇل جوبانى ف ي ف ا قولداۋىنىڭ ىقتيمالدىعى جوعارى باعالانىپ وتىر.
ەگەر جوبا قولداۋ تاپسا، قۇراما سانى 2030-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا-اق ارتادى. بۇل جاعدايدا كوماندالار ءارقايسىسى 4 قۇرامادان تۇراتىن 16 توپقا بولىنەدى. ءار توپتان ەكى ۇزدىك كوماندا پلەي-وفف كەزەڭىنە شىعىپ، كەيىن مەدالدار ءۇشىن كۇرەستى وليمپيادالىق جۇيە بويىنشا جالعاستىرادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنان جىمقىرىلعان 2 ميلليارد تەڭگە قايتارىلدى.