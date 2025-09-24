ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:25, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ف ي ف ا الەم چەمپيوناتىنا قاتىسۋشىلاردىڭ سانىن كوبەيتۋدى كوزدەپ وتىر

    استانا. KAZINFORM – ف ي ف ا الەم چەمپيوناتىنا قاتىسۋشىلار سانىن 48 دەن 64 قۇراماعا دەيىن ارتتىرۋدى قاراستىرىپ وتىر، دەپ حابارلايدى AZƏRTAC.

    ФИФА әлем чемпионатына қатысушылардың санын көбейтуді көздеп отыр
    Фото: AZƏRTAC

    ءتيىستى جوبانى وڭتۇستىك امەريكا فۋتبول كونفەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى الەحاندرو دومينگەس ۇسىندى. بۇل جوبانى ف ي ف ا قولداۋىنىڭ ىقتيمالدىعى جوعارى باعالانىپ وتىر.

    ەگەر جوبا قولداۋ تاپسا، قۇراما سانى 2030-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا-اق ارتادى. بۇل جاعدايدا كوماندالار ءارقايسىسى 4 قۇرامادان تۇراتىن 16 توپقا بولىنەدى. ءار توپتان ەكى ۇزدىك كوماندا پلەي-وفف كەزەڭىنە شىعىپ، كەيىن مەدالدار ءۇشىن كۇرەستى وليمپيادالىق جۇيە بويىنشا جالعاستىرادى.

    ايتا كەتەلىك قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىنان جىمقىرىلعان 2 ميلليارد تەڭگە قايتارىلدى.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار