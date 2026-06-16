شىندىقتى ايتقانىمدى مويىندايمىن - ادىلەتحان مولداحان سوتتان كەيىن مالىمدەمە جاسادى
الماتى. KAZINFORM - المالى اۋداندىق سوتىندا زاڭگەر ءارى بلوگەر ادىلەتحان مولداحانعا قاتىستى سوت وتىرىسى ءوتتى.
وعان ق ر قىلمىستىق كودەكسى 274-بابى 2-تارماعى 3-بولىگى بويىنشا (كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتۋ) ايىپ تاعىلدى. ءىس بويىنشا جابىرلەنۋشى رەتىندە الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى ەرجان ۇزابايەۆ جانە الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى سەرىك شۋمايەۆ تانىلدى.
بۇگىن سوت وتىرىسىندا پروكۋرور ايىپتاۋ اكتىسىن وقىدى. وندا ايىپتالۋشىنىڭ ەرجان ۇزابايەۆ جانە سەرىك شۋمايەۆ تۋرالى ناقتى دالەلدەرسىز ىقپالدى ازاماتتاردىڭ بالالارىنا قامقورشىلىق تانىتقانى تۋرالى بەينەجازبا تاراتقانى كورسەتىلگەن.
سونداي-اق سوتتا جابىرلەنۋشى سەرىك شۋمايەۆتان جاۋاپ الىندى. ول اۋقاتتى ادامداردىڭ بالالارىنا قورعان بولعانى تۋرالى اقپارات جالعان ەكەنىن ايتتى.
سوت وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرگەن ادىلەتحان مولداحان ءىس-ارەكەتتەرىندە قىلمىس جاساۋ نيەتى بولماعانىن اتاپ ءوتتى.
- مەندە قىلمىس جاسايتىن وي بولعان جوق. شىندىقتى ايتقانىمدى مويىندايمىن، - دەدى ول.
الايدا وتكەن سوت وتىرىسىندا ايىپتالۋشى ءوز كىناسىن تولىق مويىنداپ، ءىستى قىسقارتىلعان تارتىپتە وتكىزۋگە ءوتىنىش جاساعان بولاتىن. بۇگىنگى سوت وتىرىسىندا پروكۋراتۋرا بۇل ءوتىنىشحاتتى قابىلداماعانى حابارلاندى. سونداي-اق جابىرلەنۋشى ۇزابايەۆتىڭ ادۆوكاتى اسىلبەك ءابدىرايىموۆ مورالدىق شىعىن رەتىندە 10 ميلليون تەڭگە جانە سوت شىعىندارىنا 1 ميلليون تەڭگە ازاماتتىق تالاپ-ارىز قويعان ەدى.
بۇعان دەيىن الماتىدا 1 ميلليوننان استام وقىرمانى بار بلوگەر ادىلەتحان مولداحان ۇستالعانىن جازعانبىز.
ول الەۋمەتتىك جەلىدە قۇقىقتىق سالاداعى بەينەجازبالارىمەن تانىمال. اسىرەسە، ونىڭ ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جول اپاتى جايلى جاريالاعان بەينەجازبالارى جەلىدە كەڭىنەن تارادى.