شۆەيتساريانىڭ فەدەرالدىق كەڭەسى مادۋرونىڭ اكتيۆتەرىن بۇعاتتادى
استانا. KAZINFORM - شۆەيتساريانىڭ فەدەرالدىق كەڭەسى مالىمدەمە جاساپ، ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونىڭ بارلىق اكتيۆتەرىنە تىيىم سالعانىن حابارلادى. بۇل تۋرالى شينحۋا اگەنتتىگى جازدى.
مالىمدەمەدە ءتيىستى فەدەرالدىق زاڭ نەگىزىندە شۆەيتساريادا ن. مادۋرو مەن ونىمەن بايلانىسى بار باسقا دا تۇلعالاردىڭ يەلىگىندەگى بارلىق اكتيۆتەردى بۇعاتتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانى اتاپ ءوتىلدى. اگەنتتىك بۇل شارا قازىرگى ۆەنەسۋەلا ۇكىمەتىنىڭ ەشبىر مۇشەسىنە اسەر ەتپەيتىنىن جەتكىزدى.
بۇعاتتاۋ دەرەۋ كۇشىنە ەنەدى جانە كەلەسى ەسكەرتۋگە دەيىن ءتورت جىل بويى ساقتالادى.
مالىمدەمەدە ايتىلعانداي، شۆەيتساريا ۆەنەسۋەلا توڭىرەگىندەگى وقيعالاردى مۇقيات قاداعالاپ، شيەلەنىستى ازايتۋعا، ۇستامدىلىققا جانە حالىقارالىق قۇقىقتى تولىق ساقتاۋعا شاقىرادى.
بۇعان دەيىن نيۋ-يوركتە وتكەن العاشقى سوت ماجىلىسىندە مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى وزدەرىنە تاعىلعان كىنانى مويىندامادى.