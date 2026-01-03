شۆەيتسارياداعى تاۋ شاڭعىسى كۋرورتىنداعى ورتتەن كوز جۇمعانداردىڭ سانى 40 قا جەتتى
جەنەۆا. KAZINFORM - شۆەيتساريانىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى كران-مونتانا تاۋ شاڭعىسى كۋرورتىنداعى ءبىر باردا بولعان ورتتەن شامامەن 40 ادام قازا تاۋىپ، 110 نان استام ادام جاراقات الدى. بۇل تۋرالى جەرگىلىكتى پوليتسيا بەيسەنبى كۇنى حابارلادى، دەپ جازدى شينحۋا.
ۆالە كانتون پوليتسياسىنىڭ باستىعى فرەدەريك گيزلەر سول كۇننىڭ ەكىنشى جارتىسىندا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا اقپاراتتى راستادى.
- ءبىزدىڭ ەسەبىمىزگە سايكەس، شامامەن 40 ادام قازا تاپتى. تاعى 115 ادام زارداپ شەكتى، ولاردىڭ كوبى اۋىر حالدە، - دەدى ف. گيزلەر.
الدىڭعى حابارلامادا جەرگىلىكتى ب ا ق پوليتسياعا سىلتەمە جاساپ، جاڭا جىل ءتۇنى كران-مونتانا ورتالىعىنداعى ءبىر باردا قاتتى ءورت شىققانىن حابارلاعان. ءورت تۋرالى حابار جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 01:30 دان كەيىن شۇعىل قىزمەتكە تۇسكەن. بىرنەشە كانتوننان كەلگەن ونداعان جەدەل جاردەم كولىگى مەن بىرنەشە تىكۇشاق وقيعا ورنىنا جەتكەن.
شۆەيتساريا كونفەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى گي پارمەلەن بۇل وقيعانى ەل تاريحىنداعى ەڭ قايعىلى تراگەديالاردىڭ ءبىرى دەپ اتادى.
ۆالە كانتوندىق باس پروكۋرورى بەاتريس پيللۋ ءورتتىڭ ناقتى سەبەپتەرىن ءالى ايتۋعا ەرتە ەكەنىن جەتكىزدى.
ب ا ق دەرەكتەرى بويىنشا، وقيعا كەزىندە باردا قانشا ادام بولعانى بەلگىسىز. ۆالە كانتون اكىمشىلىگى توتەنشە جاعداي ەنگىزىلگەنىن جاريالادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، شۆەيتسارياداعى كۋرورتتا بولعان ورتتەن فرانسۋز فۋتبولشىسى زارداپ شەككەنى جازىلعان ەدى.