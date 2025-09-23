بيىل 24 ميلليون توننا استىق باستىرىلادى
استانا. KAZINFORM - بيىل بولجام بويىنشا 24 ميلليون توننا استىق باستىرىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ايتتى.
- قازىر ۋاقىتتا رەسپۋبليكا بويىنشا جاپپاي ەگىن جيناۋ ناۋقانى جۇرگىزىلۋدە. ال وڭتۇستىك وڭىرلەردە اياقتالۋعا جاقىن. ۇكىمەت تاراپىنان جەڭىلدەتىلگەن قارجىلاندىرۋدىڭ قاجەتتى جاعدايلارى جاسالىپ، قولايلى اۋا رايىنىڭ ارقاسىندا ۆەگەتاتسيالىق كەزەڭ ءساتتى ءوتتى. جالپى ەگىن جيناۋ الاڭى 23,6 ميلليون گەكتاردى قۇرايدى. ونىڭ ىشىندە 16 ميلليون گەكتاردان استامى - ءداندى جانە ءداندى- بۇرشاقتى داقىلدار. ەگىن جيناۋ جۇمىستارى ۋاقىتىلى باستالىپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا قارقىندى جۇرگىزىلۋدە، - دەدى مينيستر.
ونىڭ دەرەگىنشە، بۇگىندە رەسپۋبليكا بويىنشا جالپى ەگىن جيناۋ الاڭىنىڭ 63,7 پايىزى جينالدى. ورتاشا ونىمدىلىك گەكتارىنا 15,2 سەنتنەردى قۇرادى. 15,5 ميلليون توننا استىق قامباعا قۇيىلدى.
- اكىمدىكتەردىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، استىق بويىنشا بولجام 24 ميلليون توننا دەڭگەيىندە كۇتىلۋدە. بۇل ىشكى نارىقتىڭ ازىق- تۇلىك، جەم- ءشوپ، تۇقىمدىق قاجەتتىلىگىن تولىق قامتاماسىز ەتۋگە جانە ەكسپورت كولەمىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل رەتتە، استىقتى تەڭىز پورتتارىنا ەكسپورتتاۋ كەزىندەگى شىعىنداردى وتەۋگە سۋبسيديالاۋ مەرزىمىن ۇزارتۋ - استىقتى جاڭا نارىقتارعا شىعارۋعا ىقپال ەتەدى، - دەدى ول.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قازىردىڭ وزىندە 700 مىڭ توننا مايلى داقىلدار جينالدى. بيىل مايلى داقىل تۇقىمىنان شامامەن 4 ميلليون توننا ءونىم كۇتىلۋدە. بۇل رەكوردتىق كولەم بولادى.
- سونىمەن قاتار، 1,8 ميلليون توننا كارتوپ، 2,9 ميلليون توننا كوكونىس، 2,2 ميلليون توننا باقشا ونىمدەرى جينالدى. شارۋالاردىڭ ۇزدىكسىز جۇمىسىن 139 مىڭ تراكتور، 31 مىڭ استىق جينايتىن كومباين، 17 مىڭ وراق، سونداي- اق 130 مىڭنان استام باسقا دا تەحنيكا قامتاماسىز ەتۋدە. ونىڭ ىشىندە 4 مىڭنان استام جوعارى تەحنولوگيالى دجون دير جانە كلااس كومبايندارى بار، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
ايتا كەتەيىك، وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا وتەتىن باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ پەن ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ب ا ق وكىلدەرى تاراپىنان تۋىنداعان ساۋالدارعا جاۋاپ بەرەدى.