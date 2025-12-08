شۆەيتساريادا حالىق سانىنا شەكتەۋ قويۋ تۋرالى ۇسىنىس قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەل حالقىنىڭ سانىن 10 ميلليون اداممەن شەكتەۋ تۋرالى ۇسىنىستى وڭشىل-كونسەرۆاتيۆتى شۆەيتساريا حالىق پارتياسى كوتەردى، دەپ حابارلايدى DW.
وڭشىلداردىڭ پىكىرىنشە، كوشى- قوننىڭ ارتۋى حالىق سانىنىڭ جىلدام وسۋىنە الىپ كەلىپ، بۇل تۇرعىن ءۇي سەكتورىنىڭ جاعدايىنا، جەرگىلىكتى كولىك جۇيەسىنە جانە كوممۋنالدىق قىزمەتكگە كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر.
20 Minuten جانە Tamedia گازەتتەرىنىڭ تاپسىرىسى بويىنشا جۇرگىزىلگەن ساۋالناما ناتيجەسىنە سايكەس، شۆەيتساريا تۇرعىندارىنىڭ 48 پايىزى بۇل جوسپاردى قولداپ داۋىس بەرۋگە نيەتتى. ال رەسپوندەنتتەردىڭ 41 پايىزى وعان قارسى ەكەنىن بىلدىرگەن.
جوسپاردى قولداۋشىلار بۇل ماسەلە بويىنشا رەفەرەندۋم ماۋسىم ايىندا ءوتۋى ءتيىس دەپ سانايدى. الايدا ۇكىمەت ازىرگە مۇنى رەسمي تۇردە راستاعان جوق. شۆەيتساريانىڭ باسقا ساياسي پارتيالارى بۇل ۇسىنىستى قابىلداماۋعا شاقىرىپ وتىر. ولاردىڭ پىكىرىنشە، قاتاڭ شەكتەۋلەر ەكونوميكا مەن حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىنا زيان كەلتىرەدى، ويتكەنى شۆەيتساريالىق كومپانيالار شەتەلدىك جۇمىس كۇشىنە تاۋەلدى.
2025 -جىلدىڭ كوكتەمىندەگى مالىمەت بويىنشا، شۆەيتساريا حالقىنىڭ سانى 9048900 ادامعا جەتكەن. شۆەيتساريالىق وڭشىلدار ەگەر حالىق سانى 9,5 ميلليوننان اسىپ كەتسە، بيلىك ەلگە كوشى- قوندى ىنتالاندىراتىن حالىقارالىق كەلىسىمدەردى بۇزۋى ءتيىس دەپ ەسەپتەيدى.