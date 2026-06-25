شۆەيتساريا كانادانى جەڭىپ، الەم چەمپيوناتىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭىنە شىقتى
استانا. KAZINFORM - ۆانكۋۆەردە فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى توپتىق كەزەڭىنىڭ ءۇشىنشى تۋرىنداعى ماتچ اياقتالدى. وندا شۆەيتساريا قۇراماسى كانادانى 2:1 ەسەبىمەن جەڭدى.
ويىن «بي-سي پلەيس» ستاديونىندا ءوتتى.
ەسەپ 46-مينۋتتا اشىلدى. شۆەيتساريا ساپىنان رۋبەن ۆارگاس مەرگەندىك تانىتتى. 57-مينۋتتا يوحان مانزامبي شۆەيتساريالىقتاردىڭ باسىمدىعىن ەسەلەي ءتۇستى. ال كانادالىقتار 76-مينۋتتا پروميس دەۆيد سوققان گولدىڭ ارقاسىندا ەسەپ ايىرماسىن قىسقارتقانىمەن، قارسىلاستى جەڭە المادى.
توپتىق كەزەڭ قورىتىندىسى بويىنشا شۆەيتساريا قۇراماسى 7 ۇپاي جيناپ، الەم چەمپيوناتىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭىنە جولداما الدى. ال كانادا قۇراماسىنىڭ ەنشىسىندە 4 ۇپاي قالدى.
2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى 11-ماۋسىم مەن 19-شىلدە ارالىعىندا ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكا ەلدەرىندە ءوتىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بوسنيا جانە گەرتسوگوۆينا العاشقى جەڭىسىن تويلادى.