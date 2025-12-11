شۆەيتساريا 2026 -جىلعا پرەزيدەنت سايلادى
استانا. KAZINFORM - شۆەيتساريانىڭ ەكونوميكا ءمينيسترى گي پارمەلان ەكىنشى رەت پرەزيدەنت بولىپ سايلاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Swissinfo اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ول سارسەنبى كۇنى شۆەيتساريا حالىق پارتياسى اتىنان 2026 -جىلعا پرەزيدەنت بولىپ سايلاندى. گي پارمەلان 210 جارامدى بيۋللەتەننىڭ 203 داۋىسىن الدى.
راديكالدى ليبەرالدى پارتيا ءمينيسترى يگناتسيو كاسسيس 190 جارامدى بيۋللەتەننىڭ 144 داۋىسىن الىپ، ۆيتسە-پرەزيدەنت بولىپ سايلاندى.
66 جاستاعى پارمەلان كەلەسى جىلى ۇكىمەتتى باسقارىپ، سەنت- گاللەن كانتونىنان سايلانعان راديكالدى ليبەرالدى وكىل كارين كەللەر- ساتتەردىڭ ورنىنا كەلەدى. بۇل ۆو كانتونىنان شىققان ساياساتكەردىڭ ەكىنشى مەرزىمگە سايلانۋى.
شۆەيتساريا پرەزيدەنتىنە داۋىس بەرۋ پارلامەنتتە ءوتتى. پارمەلانت ا ق ش تاريفتەرىن تومەندەتۋ كەلىسسوزدەرىندە ماڭىزدى ءرول اتقاردى.
كوپتەگەن ەلدەردەن ايىرماشىلىعى، شۆەيتساريا پرەزيدەنتىنىڭ ناقتى وكىلەتتىگى جوق، بۇل وكىلەتتىك بۇكىل ەل اتىنان ۇجىمدىق ورگان، فەدەرالدى كەڭەس (ۇكىمەتكە ۇقساس) ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. ونىڭ جەتى مۇشەسىنىڭ ءارقايسىسى ءبىر جىل بويى روتاتسيالىق نەگىزدە پرەزيدەنت قىزمەتىن اتقارادى.
شەتەلدە رەسمي تۇردە شۆەيتساريا اتىنان سويلەۋمەن قاتار، پرەزيدەنت فەدەرالدى كەڭەستىڭ وتىرىستارىندا ءتوراعالىق ەتەدى جانە داۋلاردى شەشۋگە كومەكتەسەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەن شۆەيتساريا اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 1,1 ميلليارد دوللارعا جەتكەنىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا