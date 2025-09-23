شۆەيسارياداعى گريس مۇزدىعى ۇرەيلى جىلدامدىقپەن ەرىپ بارادى
استانا. KAZINFORM - شۆەيتساريانىڭ ۇزىندىعى 5,4 شاقىرىم بولاتىن گريس مۇزدىعى، عىلىمي زەرتتەۋلەردىڭ باستى نىسانى سانالادى. الايدا قازىرگى ۋاقىتتا بۇل مۇزدىق ۇرەيلى جىلدامدىقپەن شەگىنىپ، ەرىپ بارادى، ويتكەنى كليماتتىڭ وزگەرۋى ەل اۋماعىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان مۇزدىق ەرۋ پروتسەسىن جەدەلدەتىپ وتىر.
بۇل تۋرالى Reuters اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ AZƏRTAC جازدى.
شۆەيتسارياداعى مۇزدىقتاردى باقىلاۋ قىزمەتىنىڭ ديرەكتورى ماتتياس حۋسس:
- بۇل -ءولىپ بارا جاتقان مۇزدىق، - دەپ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تەك سوڭعى ءبىر جىلدىڭ ىشىندە مۇزدىڭ قالىڭدىعى التى مەترگە قىسقارعان.
2000 -جىلدان 2023 -جىلعا دەيىنگى ارالىقتا شۆەيتساريانىڭ وڭتۇستىگىندەگى ۆالە كانتونىندا ورنالاسقان گريس مۇزدىعىنىڭ ۇزىندىعى 800 مەترگە قىسقارعان. ال 1880-جىلمەن سالىستىرعاندا، ول قازىر 3,2 شاقىرىمعا قىسقارىپ وتىر. قازىرگى تاڭدا مۇزدىڭ ورتاشا قالىڭدىعى - 57 مەتر.
مۇزدىقتىڭ ەرۋى اپاتقا الىپ كەلدى
مۇزدىقتاردىڭ جەدەل ەرۋىنىڭ قايعىلى سالدارى 2025 -جىلعى مامىر ايىندا ايقىن كورىندى - ۆالە كانتونىندا ورنالاسقان بلاتتەن اۋىلى مۇزدىق كوشكىنىنىڭ سالدارىنان قيراپ قالدى.
ماتتياس حۋسستىڭ ايتۋىنشا، گريس مۇزدىعىنىڭ مۇنشالىقتى جىلدام ەرۋى:
2022 -جانە 2023 -جىلدارداعى قۇرعاقشىلىقپەن،
2025 -جىلدىڭ ىستىق جازىمەن تۇسىندىرىلەدى.
ءساۋىر ايىنىڭ ورتاسىندا قاردىڭ كوپ ءتۇسۋى ۋاقىتشا جەڭىلدىك بەرگەنىمەن، بۇل وتە جىلى جازدىڭ كەرى اسەرىن تولىعىمەن جويا العان جوق.
- بىزگە جازعى اپتاپ ىستىقتىڭ ورنىن تولتىرۋ ءۇشىن الدەقايدا كوپ قار كەرەك بولار ەدى. ءبىراق 2025 -جىلدىڭ جازى تاعى دا تىم جىلى بولدى، - دەدى حۋسس.
تولىق جويىلۋ قاۋپى بار
حۋسستىڭ ايتۋىنشا:
تەڭىز دەڭگەيىنە جاقىن ورنالاسقان بولىكتەرى كەلەسى بەس جىل ىشىندە تولىعىمەن ەرىپ كەتۋى مۇمكىن؛
ال 3 مىڭ مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقان بولىكتەرىنىڭ تولىق جويىلۋىنا 40-50 جىل قاجەت بولادى.
GLAMOS مالىمەتىنە سۇيەنسەك، 2016-2022 -جىلدار ارالىعىندا شۆەيتساريادا شامامەن 100 مۇزدىق جويىلىپ كەتكەن.
جاڭا باياندامالارعا سايكەس، بۇل - قاتارىنان ءۇشىنشى جىل، الەمنىڭ بارلىق مۇزدىق ايماقتارىندا مۇز كولەمى ازايىپ جاتقانىن كورسەتىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 2050 -جىلعا قاراي تاجىكستان مۇزدىقتارىنىڭ %20 ى جويىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.