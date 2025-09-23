ق ز
    12:54, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    شۆەيسارياداعى گريس مۇزدىعى ۇرەيلى جىلدامدىقپەن ەرىپ بارادى

    استانا. KAZINFORM - شۆەيتساريانىڭ ۇزىندىعى 5,4 شاقىرىم بولاتىن گريس مۇزدىعى، عىلىمي زەرتتەۋلەردىڭ باستى نىسانى سانالادى. الايدا قازىرگى ۋاقىتتا بۇل مۇزدىق ۇرەيلى جىلدامدىقپەن شەگىنىپ، ەرىپ بارادى، ويتكەنى كليماتتىڭ وزگەرۋى ەل اۋماعىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان مۇزدىق ەرۋ پروتسەسىن جەدەلدەتىپ وتىر.

    Швейцариядағы Грис мұздығы үрейлі жылдамдықпен еріп барады
    Фото: Pixabay.com

    بۇل تۋرالى Reuters اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ AZƏRTAC جازدى.

    شۆەيتسارياداعى مۇزدىقتاردى باقىلاۋ قىزمەتىنىڭ ديرەكتورى ماتتياس حۋسس:

    - بۇل -ءولىپ بارا جاتقان مۇزدىق، - دەپ مالىمدەدى.
    ونىڭ ايتۋىنشا، تەك سوڭعى ءبىر جىلدىڭ ىشىندە مۇزدىڭ قالىڭدىعى التى مەترگە قىسقارعان.

    2000 -جىلدان 2023 -جىلعا دەيىنگى ارالىقتا شۆەيتساريانىڭ وڭتۇستىگىندەگى ۆالە كانتونىندا ورنالاسقان گريس مۇزدىعىنىڭ ۇزىندىعى 800 مەترگە قىسقارعان. ال 1880-جىلمەن سالىستىرعاندا، ول قازىر 3,2 شاقىرىمعا قىسقارىپ وتىر. قازىرگى تاڭدا مۇزدىڭ ورتاشا قالىڭدىعى - 57 مەتر.

    مۇزدىقتىڭ ەرۋى اپاتقا الىپ كەلدى

    مۇزدىقتاردىڭ جەدەل ەرۋىنىڭ قايعىلى سالدارى 2025 -جىلعى مامىر ايىندا ايقىن كورىندى - ۆالە كانتونىندا ورنالاسقان بلاتتەن اۋىلى مۇزدىق كوشكىنىنىڭ سالدارىنان قيراپ قالدى.

    ماتتياس حۋسستىڭ ايتۋىنشا، گريس مۇزدىعىنىڭ مۇنشالىقتى جىلدام ەرۋى:

    2022 -جانە 2023 -جىلدارداعى قۇرعاقشىلىقپەن،

    2025 -جىلدىڭ ىستىق جازىمەن تۇسىندىرىلەدى.

    ءساۋىر ايىنىڭ ورتاسىندا قاردىڭ كوپ ءتۇسۋى ۋاقىتشا جەڭىلدىك بەرگەنىمەن، بۇل وتە جىلى جازدىڭ كەرى اسەرىن تولىعىمەن جويا العان جوق.

    - بىزگە جازعى اپتاپ ىستىقتىڭ ورنىن تولتىرۋ ءۇشىن الدەقايدا كوپ قار كەرەك بولار ەدى. ءبىراق 2025 -جىلدىڭ جازى تاعى دا تىم جىلى بولدى، - دەدى حۋسس.
    تولىق جويىلۋ قاۋپى بار
    حۋسستىڭ ايتۋىنشا:

    تەڭىز دەڭگەيىنە جاقىن ورنالاسقان بولىكتەرى كەلەسى بەس جىل ىشىندە تولىعىمەن ەرىپ كەتۋى مۇمكىن؛

    ال 3 مىڭ مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقان بولىكتەرىنىڭ تولىق جويىلۋىنا 40-50  جىل قاجەت بولادى.

    GLAMOS مالىمەتىنە سۇيەنسەك، 2016-2022 -جىلدار ارالىعىندا شۆەيتساريادا شامامەن 100 مۇزدىق جويىلىپ كەتكەن.

    جاڭا باياندامالارعا سايكەس، بۇل - قاتارىنان ءۇشىنشى جىل، الەمنىڭ بارلىق مۇزدىق ايماقتارىندا مۇز كولەمى ازايىپ جاتقانىن كورسەتىپ وتىر.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 2050 -جىلعا قاراي تاجىكستان مۇزدىقتارىنىڭ %20 ى جويىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.

