شۆەيسارياداعى اۋىلدا 62 قاباتتى ءزاۋلىم عيمارات سالىنادى
استانا. KAZINFORM - ماتتەرحورن تاۋىنىڭ ەتەگىندە ورنالاسقان تسەرمات تانىمال كۋرورتىنداعى قوناقۇي يەسى حاينتس يۋلەن اۋىلدىڭ كىرەبەرىسىنەن بيىكتىگى 260 مەتر بولاتىن، 62 قاباتتى اينەك مۇنارا سالۋدى كوزدەپ وتىر. بۇل تۋرالى BILD باسىلىمى حابارلادى.
جوبا lina Peak دەپ اتالادى جانە اۆتورىنىڭ ايتۋىنشا، تۋريستەرگە ەمەس، تۇرعىن ءۇي تاپشىلىعى ماسەلەسىن شەشۋگە باعىتتالعان. ايتا كەتەيىك، اۋىلدىڭ وزىندە شامامەن 6 مىڭ ادام تۇرادى.
يۋلەننىڭ تۇسىندىرۋىنشە، جىلىنا 1,5 ميلليون تۋريستىك ءتۇن تىركەلەتىن سەرماتتا جەرگىلىكتى تۇرعىندار مەن قوناقۇي قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن باسپانا تابۋ بارعان سايىن قيىنداپ بارادى. سەبەبى كوپتەگەن پاتەر تۋريستەرگە قىسقامەرزىمدى جالعا بەرىلىپ كەتكەن.
ءزاۋلىم عيماراتتا اۋدانى 35 تەن 150 شارشى مەترگە دەيىنگى شامامەن 550 پاتەر سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. تومەنگى 32 قابات جەرگىلىكتى تۇرعىندار مەن قىزمەتكەرلەرگە ارنالىپ، الىپساتارلىققا تىيىم سالىنباق. ال جوعارعى 30 قاباتتا ماتتەرحورن تاۋىنىڭ كورىنىسى بار ەليتالىق جىلجىمايتىن مۇلىك ورنالاسىپ، نارىقتىق باعامەن ساتىلادى.
- ەڭ قىمبات لوفتتار ءىس جۇزىندە جەرگىلىكتى تۇرعىندار مەن جۇمىسشىلارعا ارنالعان تۇرعىن ءۇيدى قارجىلاندىرادى. مەنىڭشە، بۇل جاقسى يدەيا، - دەدى يۋلەن.
پاتەرلەردەن بولەك، مۇنارادا قوعامدىق باسسەين، بالاباقشا اشۋ جانە تاۋ شاڭعىسى تراسسالارىنا تىكەلەي شىعۋ جولى قاراستىرىلعان.
جوبانىڭ جالپى قۇنى 850 ميلليون ەۋروعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. ەندى باستاماشى تۇرعىنداردىڭ قولداۋىنا يە بولسا، ياعني 600 قول جيناسا، كوممۋنادا رەفەرەندۋم وتپەك.