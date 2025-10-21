شۆەيساريا ەۋروپادا ەڭ كوپ كىتاپ وقيتىن ەل دەپ تانىلدى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيادا الەمدەگى ەڭ ءىرى ءارى بەدەلدى باسپا يندۋسترياسى وقيعالارىنىڭ ءبىرى - 77- فرانكفۋرت كىتاپ جارمەڭكەسى اشىلدى. بيىلعى شارانىڭ قۇرمەتتى قوناعى - فيليپپيندەر بولدى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
ەۋروپا باسپاگەرلەر فەدەراتسياسى (FEP) ەۋروپا كىتاپ نارىعىنىڭ جاي-كۇيىنە جان-جاقتى تالداۋ ۇسىندى.
ناتيجەلەر بىركەلكى ەمەس: نومينالدى اينالىم 25 ميلليارد ەۋروعا جەتىپ، 2007 -جىلعى ەڭ جوعارى دەڭگەيىنە قايتا ورالعانىمەن، بۇل شىنايى جاعدايدى تولىق كورسەتپەيدى. 2021 -جىلدان كەيىن نارىقتاعى قۇلدىراۋ ۇدەي تۇسكەن.
كىتاپ باعاسى جالپى ينفلياتسيامەن سالىستىرعاندا باياۋ ءوسىپ جاتىر. نارىقتا قاعاز كىتاپتار باسىم (80 پايىزدان استام). دەگەنمەن، ەڭ قارقىندى دامىپ جاتقان سەگمەنت - اۋديوكىتاپتار (4 جىل ىشىندە +70 پايىزعا جۋىق وسكەن). نارىقتاعى تۇراقتىلىقتىڭ وڭ بەلگىسى رەتىندە بالالار ادەبيەتى اتاپ وتۋگە بولادى - ونىڭ ۇلەسى 14- 15 پايىز كولەمىندە تۇراقتى ساقتالىپ وتىر. پاندەميا كەزىندە ونلاين ساتۋ كۇرت ارتقانىمەن، FEP قازىرگى ۋاقىتتا وڭ وزگەرىستى اتاپ وتەدى: ساتىپ الۋشىلار بىرتىندەپ ءداستۇرلى وفلاين دۇكەندەرگە قايتا ورالا باستاعان.
جالپى وقىرماندار سانى ازايىپ كەلە جاتقانى بايقالادى، ءبىراق 16- 29 جاس ارالىعىنداعى جاستار - ەڭ بەلسەندى وقىرماندار سانالادى. بۇل بولاشاققا سەنىممەن قاراۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايەلدەر، سونداي-اق جوعارى ءبىلىمدى جانە تابىسى جوعارى ادامدار كوبىرەك كىتاپ وقيتىن كورىنەدى.
FEP دەرەگىنشە، شۆەيتساريا ەۋروپادا ەڭ كوپ كىتاپ وقيتىن ەل دەپ تانىلدى، ال يسپانيادا كىتاپ نارىعى 12 جىل قاتارىنان ءوسىپ كەلەدى. فرانتسيادا قولدانىلعان (ەكىنشى رەت ساتىلاتىن) كىتاپتار نارىعى جاقسى دامىپ كەلەدى - ياعني، ساتىلىپ جاتقان ءار بەسىنشى كىتاپ بۇرىن ءبىر رەت قولدانىلعان.
