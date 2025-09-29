شىركەۋدەگى اتىستان 4 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - گراند-بلانك قالاسىنداعى شىركەۋدە بولعان اتىس پەن ءورت سالدارىنان كەم دەگەندە 8 ادام زارداپ شەكتى، دەپ حابارلايدى Aljazeera.
پوليتسيا شىركەۋدە وق جاۋدىرعان قىلمىسكەردى اتىپ ءولتىردى. كەيىن كۇدىكتىنىڭ اتى- ءجونى انىقتالدى.
گراند بلانك پوليتسياسىنىڭ باسشىسى ۋيليام رەگنيەردىڭ ايتۋىنشا، كۇدىكتى كورشىلەس بەرتون قالاسىنىڭ 40 جاستاعى تۇرعىنى توماس دجەيكوب سانفورد وقيعا ورنىنا كەلگەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اتقان وقتان قايتىس بولعان.
پوليتسيا باسشىسى وق جاۋدىرعان كۇدىكتىنىڭ ۇيىندە ءتىنتۋ جۇرگىزىلەتىنىن جانە تەرگەۋشىلەرگە قىلمىستىڭ سەبەبىن انىقتاۋعا كومەكتەسۋ ءۇشىن تەلەفون جازبالارى قارالاتىنىن حابارلادى.
ا ق ش پوليتسياسىنىڭ حابارلاۋىنشا، قىلمىسكەردىڭ وعىنان 4 ادام قازا تاۋىپ، 8 ادام جارالانعان.
دەترويتتەگى الكوگول، تەمەكى، اتىس قارۋى جانە جارىلعىش زاتتار بيۋروسىنىڭ ارنايى اگەنتى، ءورت قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى تەرگەۋشىسى دجەيمس دارە كۇدىكتىنىڭ بەنزينمەن شىركەۋدى ورتەپ جىبەرگەنى انىقتالعانىن جەتكىزدى.