شۋچينسكىدەگى جارىلىستان زارداپ شەككەن 5 ادام كوكشەتاۋ اۋرۋحاناسىنا اۋىستىرىلدى
كوكشەتاۋ. KAZINFORM - اقمولا وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى التىناي امرەنوۆا شۋچينسكىدەگى كافەدە بولعان ورتتەن زارداپ شەككەندەردىڭ قازىرگى جاعدايى تۋرالى مالىمەت بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، شۋچينسك قالاسىنىڭ ستاتسيونارىنا كۇيىكتىڭ ءارتۇرلى دارەجەسىمەن 13 ناۋقاس تۇسكەن. قازىرگى ۋاقىتتا 6 ناۋقاستى كوكشەتاۋ قالاسىنداعى كوپبەيىندى وبلىستىق اۋرۋحاناعا اۋىستىرۋعا دايىندىق جۇرگىزىلىپ جاتىر.
«شۇعىل مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن وبلىس ورتالىعىنان مەديتسينالىق ماماندار تارتىلدى، قوسىمشا ءۇش انەستەزيولوگ- رەانيماتولوگ بريگاداسى كەلدى. قاجەتتى ءدارى-دارمەكتەر جەتكىلىكتى كولەمدە بار. ناۋقاستاردىڭ جاعدايىن تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى كومەك تولىق كولەمدە كورسەتىلىپ جاتىر»، دەدى وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى.
كەيىنگى اقپاراتپەن تولىقتىرا كەتسەك، اقمولا وبلىسى ت ج د اقپاراتىنا سايكەس، بەس زارداپ شەگۋشى سانيتارلىق اۆياتسيامەن كوكشەتاۋ قالاسىنا جەتكىزىلىپ، وبلىستىق اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى. تاعى ەكى ناۋقاس تاسىمالداۋعا دايىندالىپ جاتىر. بارلىق زارداپ شەككەندەردىڭ جاعدايى دارىگەرلەردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا.
ەسكە سالايىق، شۋچينسك قالاسىندا بەس قاباتتى تۇرعىن ۇيگە جاپسارلاس سالىنعان ءبىر قاباتتى كافەدە گاز-اۋا قوسپاسى جارىلىپ، كەيىن ءورت شىققان. اقمولا وبلىسى اكىمدىگىنىڭ سوڭعى مالىمەتىنشە، قازا تاپقاندار سانى جەتى ادامعا جەتتى، ولاردىڭ اراسىندا 16 جاستاعى قىز بار. بارلىعى 26 ادام زارداپ شەكتى: 13 ادام بۋراباي اۋداندىق اۋرۋحاناسىندا جاتىر، التاۋى امبۋلاتوريالىق باقىلاۋعا جىبەرىلگەن.
وقيعا ورنىندا وبلىستىق جەدەل شتاب جۇمىس ىستەۋدە، سانيتارلىق اۆياتسيا تارتىلعان. جارىلىستىڭ سەبەپتەرى انىقتالۋدا. اكىمدىك جاعداي تۋرالى اقپاراتتى تەك رەسمي دەرەككوزدەردەن الۋعا شاقىردى. سونداي-اق قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا جانە زارداپ شەككەندەرگە قاجەتتى كومەك كورسەتىلەتىنى ايتىلدى.