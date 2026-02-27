شۋچينسكىدەگى جارىلىسقا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
استانا. KAZINFORM - قىلمىستىق ءىس قىلمىستىق كودەكستىڭ 292-بابى، 3-تارماعىنا ساي، ياعني ءورت قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن بۇزۋ سالدارىنان ەكى نەمەسە ودان دا كوپ ادامنىڭ ولىمىنە اكەپ سوققان ءىس-ارەكەت بويىنشا قوزعالدى.
قازىر بۇل ىسكە قاتىستى تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر. ال اقمولا وبلىستىق ت ج د حابارلاعان سوڭعى مالىمەتكە سەنسەك، شۋچينسكىدەگى كافەدە گاز-اۋا قوسپاسى جارىلىسى سالدارىنان 7 ادام قازا تاپقان. سونداي-اق 28 ازامات جارالانىپ، ولاردىڭ 13 ى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن. سونىڭ ىشىندە 8 ى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەن سوڭ، ۇيىنە جىبەرىلدى. بۇدان بولەك وقيعا ورنىندا 10 كىسى قۇتقارىلعان.
- ءورت سوندىرۋشىلەر جەدەل قيمىلداپ، وتقا ورانعان ءدامحانادان ءارقايسىسى 50 ليترلىك 5 گاز باللونىن جانە 2 وتتەگى باللونىن شىعاردى. سونىڭ ارقاسىندا نىساندا قايتا جارىلىس بولۋىنىڭ الدىن الدى. وقيعانىڭ سەبەبى مەن ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
سونىمەن بىرگە، اقمولا وبلىستىق تجد اتالعان جايتقا قاتىستى 87162514298 ءنومىرى بويىنشا اشىلعان جەدەل جەلى جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن مالىمدەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن شۋچينسكىدەگى كافەدە گاز قوسپاسى جارىلعانى جونىندە جازعانبىز.
سونىمەن قاتار، جارىلىستان زارداپ شەككەن 5 ادام كوكشەتاۋ اۋرۋحاناسىنا اۋىستىرىلعانىن حابارلاعانبىز.