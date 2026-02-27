اقمولا وبلىسىندا ءدامحانادا جارىلىس بولدى: 7 ادام قازا تاۋىپ، 20 عا جۋىق ادام زارداپ شەكتى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسى بۋراباي اۋدانىنىڭ شۋچينسك قالاسىندا بەس قاباتتى تۇرعىن ۇيگە جاپسارلاس ورنالاسقان ءبىر قاباتتى كافەدە گاز-اۋا قوسپاسى جارىلىپ، ارتىنشا ءورت شىقتى. وقيعا سالدارىنان جەتى ادام كوز جۇمدى.
وقيعا شۋچينسك قالاسىنداعى بەس قاباتتى تۇرعىن ۇيگە جاپسارلاس ورنالاسقان ءبىر قاباتتى ءدامحانادا بولعان.
الدىن الا مالىمەتكە سايكەس، كافە ىشىندە گاز- باللون جارىلىپ، كەيىن ءورت شىققان.
اكىمدىك مالىمەتىنشە، 26 ادام زارداپ شەككەن. ونىڭ ىشىندە 7 ادام قازا تاپتى. ولاردىڭ اراسىندا 16 جاستاعى ءجاسوسپىرىم قىز بار.
زارداپ شەككەندەردىڭ 13 ى بۋراباي اۋداندىق اۋرۋحاناسىنا جاتقىزىلدى. تاعى 6 ادام امبۋلاتوريالىق باقىلاۋعا جىبەرىلگەن.
وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.
اقمولا وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، حابار تۇسكەننەن كەيىن بەس مينۋت ىشىندە ءوڭىردىڭ قۇتقارۋ كۇشتەرى مەن قۇرالدارى وقيعا ورنىنا جەتكەن.
«ءورت سوندىرۋشىلەر جانىپ جاتقان عيماراتتان 8 گاز باللونىن الىپ شىعىپ، 10 نان استام ادامدى قۇتقاردى. الدىن الا دەرەكتەر بويىنشا، وقيعا سالدارىنان شامامەن 20 ادام زارداپ شەكتى، التى ادام قازا تاپتى»، - دەگەن بولاتىن اقمولا وبلىسى ت ج د رەسمي وكىلى ەرسايىن قويشىبايەۆ.
قازىرگى ۋاقىتتا ءورت تولىق سوندىرىلگەن. قۇتقارۋشىلار ۇيىندىلەردى ارشۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. وقيعانىڭ سەبەپتەرى مەن ءمان-جايى انىقتالۋدا.
«اقمولا وبلىسى ت ج د-دا 87162514298 ءنومىرى بويىنشا جەدەل جەلى اشىلدى. وقيعا ورنىندا ت ج د باسشىلىعى، وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى، ءورت ءسوندىرۋ بولىمشەلەرى، قۇتقارۋ توپتارى، مەديتسينالىق قىزمەت پەن پوليتسيا، گاز-تەحنيكالىق ينسپەكسيا جۇمىس ىستەۋدە. ساناۆياتسيا مەن ت ج م رەانيموبيلدەرى دايىندىققا كەلتىرىلدى»، - دەپ قوستى ۆەدومستۆودان.