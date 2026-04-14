شىنجىرلانعان شىعاناق: ورمۋز بۇعاتتا، ال فين شىعاناعىندا نە بولىپ جاتىر؟
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن يران اراسىنداعى تەكەتىرەس كۇشەيىپ، ورمۋز بۇعازى جابىلىپ، پارسى شىعاناعى دۇربەلەڭ وشاعىنا اينالعان ساتتە، ەۋروپا ايماعىندا دا ۇلكەن پروتسەسستەر بولۋدا.
فين شىعاناعىنا اسكەري ساراپشىلار نازار اۋدارۋدا. فين شىعاناعىنا مۇناي تاسيتىن ەسكى جانە جاڭا تانكەرلەر توپتاسۋدا. اتلانتيكا بويىنشا كەڭەستىڭ ساراپشىسى ەليزابەت بروۋ بۇل جاعدايعا نازار اۋدارىپ، جاعدايدى «قاۋىپتى» دەپ اتادى.
بۇل تۋرالى Politico باسىلىمى جازدى.
فين شىعاناعىندا ۋكراينانىڭ رەسەيلىك پورتتارعا شابۋىلىنان كەيىن، ونداعان تانكەر توپتاسىپ، پورتتارعا كىرۋ مۇمكىندىگىن كۇتۋدە. ساراپشىلار الەمنىڭ ماڭىزدى ەنەرگەتيكالىق باعىتتارىنىڭ قاۋىپ وشاعىنا اينالعانىنا الاڭداۋشىلىق بىلدىرۋدە.
7-ءساۋىر كۇنى ۋكراينانىڭ دروندارى رەسەيدىڭ ۋست-لۋگا پورتىنا تاعى دا سوققى جاسادى. پورت فين شىعاناعى ماڭىندا ورنالاسقان. ۋكراينا اتالعان ماڭداعى پريمورسك پورتىنا دا بىرنەشە مارتە سوققى جاساعان ەدى. «سەنتر» زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، رەسەي تەڭىز ارقىلى تاسىمالدايتىن مۇنايىنىڭ 20 پايىزىن ۋست-لۋگا، ال 22 پايىزىن پريمورسك پورتى ارقىلى جونەلتەدى.
كيەۆ مۇناي باعاسى قىمباتتاعان ساتتە، رەسەي شيكىزاتتى ساتۋ ارقىلى پايدا تابادى دەپ قاۋىپتەنۋدە. وسىعان بايلانىستى ۋكراينا رەسەيدىڭ مۇناي تاسىمالداۋ مۇمكىندىگىن تارىلتىپ، بيۋجەتكە قارجى ءتۇسىمىن ازايتۋدى كوزدەۋدە. ۋكراينانىڭ پورتتارعا شابۋىلى ءوز ناتيجەسىن بەرۋدە. سوڭعى اپتالاردا پريمورسك جانە ۋست-لۋگا پورتتارىنا كىرەتىن تانكەرلەر سانى ەسەلەپ ازايعان. پريمورسك پورتىنا 10-ساۋىردە 2 تانكەر كىرگەن. ال 27-ساۋىرگە دەيىن پورتقا باسقا تانكەرلەر كىرمەۋى مۇمكىن. ۋست-لۋگا پورتى تانكەرلەردى قابىلداۋدى 6 ەسەگە ازايتقان.
ۋكراينانىڭ شابۋىلى فين شىعاناعىن ەكىنشى ورمۋز بۇعازىنا اينالدىرۋدا. قازىردىڭ وزىندە ەستونيانىڭ ەكونوميكالىق ايماعىندا قىرىققا جۋىق تانكەر توپتاسىپ تۇر. ال فين شىعاناعىنداعى تانكەرلەر سانى ءتىپتى كوپ. بۇل تانكەرلەردىڭ باسىم بولىگى رەسەيلىك كولەڭكەلى فلوتتىڭ كەمەلەرى سانالادى جانە سانكتسياعا ىلىككەن. ولار ياكور تاستاپ، پورتقا كىرۋ مۇمكىندىگىن كۇتۋدە. ال كەيبىرى جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە. تانكەرلەردىڭ ءبىر ايماقتا ۇزاق تۇرۋى ەكولوگياعا كەرى اسەر ەتەدى دەيدى ماماندار. الايدا فينليانديا مەن ەستونيا پورتتاردىڭ تولىققاندى جۇمىس ىستەۋى باستالعانعا دەيىن تانكەرلەردىڭ فين شىعاناعىندا تۇراتىنىن ايتتى. ۋكراينا رەسەيدىڭ پورتتارىنا شابۋىلدى ۇدەتسە، فين شىعاناعىنداعى تانكەرلەر سانى ءتىپتى ارتۋى مۇمكىن.