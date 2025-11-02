شينجاڭدىق قانداسىمىز جارتىلاي مارافوندا رەكورد جاڭارتتى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
تۇركى تىلدەس مەملەكەتتەردىڭ شاحمات قاۋىمداستىعى قۇرىلدى – ءو ز ا
استانا قالاسىندا قازاقستان، تۇركيا، ازەربايجان، قىرعىزستان، تۇرىكمەنستان جانە وزبەكستان وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن تۇركى تىلدەس مەملەكەتتەر شاحمات قاۋىمداستىعىن (TSCCA) قۇرۋ جونىندەگى مەموراندۋمعا قول قويدى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا «ءو ز ا» اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
حابارلامادان ءمالىم بولعانىنداي، TSCCA- نىڭ باس حاتشىسى قىزمەتىنە ازەربايجاننىڭ بەلگىلى شاحماتشىسى، سپورت شەبەرى يلاھا گاديموۆا سايلاندى.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل قاۋىمداستىقتى قۇرۋ يدەياسى 2024-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە بۋداپەشتتە وتكەن 45-شاحمات وليمپياداسى مەن FIDE باس اسسامبلەياسى كەزىندە ۇسىنىلعان بولاتىن.
سول جيىندا قاتىسۋشى مەملەكەتتەر FIDE- مەن بايلانىستى قۇرىلىم قالىپتاستىرۋ باعىتىندا بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە ۋاعدالاسقان ەدى.
وزبەكستاندىق ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، جاڭا ۇيىمنىڭ باستى ماقساتى - ۇلتتىق شاحمات فەدەراتسيالارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ، ءوزارا تاجىريبە الماسۋ، ءىرى تۋرنيرلەر وتكىزۋ جانە بالالار مەن جاستارعا ارنالعان باعدارلامالار ازىرلەۋ.
ايتا كەتۋ كەرەك، ۇيىمنىڭ باس كەڭسەسى تۇركى الەمىنىڭ مادەني استاناسى سانالاتىن قازاقستاننىڭ تۇركىستان قالاسىندا ورنالاسادى. قۇجاتقا سايكەس، تۇركيا 2025-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن قاۋىمداستىققا ءتوراعالىق ەتەدى، ال 2026-جىلدان باستاپ باسشىلىق مىندەتى قازاقستانعا وتەدى.
قىتاي قارجىلاندىراتىن كومپانيالار قازاقستاندا بوس جۇمىس ورىندارى جارمەڭكەسىن وتكىزدى - «حالىق گازەتى»
24-قازاندا قازاقستاننىڭ ەلورداسى استانا قالاسىندا قىتاي قارجىلاندىراتىن كاسىپورىنداردىڭ 2025-جىلعى جۇمىسقا شاقىرۋ جارمەڭكەسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى قىتايدىڭ «حالىق گازەتى» باسىلىمى.
اتالعان باسىلىمنىڭ دەرەگىنشە، ءىس-شارانى قازاقستانداعى قىتايدىڭ باس ساۋدا پالاتاسى، قىتايدىڭ ساۋدانى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەسىنىڭ قازاقستانداعى وكىلدىگى جانە قازاقستانداعى قىتاي جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ تۇلەكتەرى قاۋىمداستىعى بىرلەسىپ ۇيىمداستىرعان.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، بۇل جارمەڭكە جىل سايىن وتكىزىلەدى، بيىل ول ءتورتىنشى رەت ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. وسى جولعى ءىس-شاراعا قازاقستانداعى قىتاي قارجىلاندىراتىن 22 كومپانيا قاتىسقان.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «بەيجىڭنەن الماتىعا ينتەرمودالدىق تاسىمالداۋ ىسكە قوسىلدى» دەگەن اقپارات جارىق كوردى.
قىتايلىق ب ا ق- تىڭ مالىمەتىنشە، 27-قازاندا تولىق جۇك تيەلگەن كونتەينەرلىك پويىز بەيجىڭنىڭ فانشان اۋماعىنان جولعا شىقتى. الدا شىڭجاڭنىڭ تارباعاتاي ايماعىنا بارىپ، جۇكتىڭ ءبىر بولىگى باقتى پورتىنان اۆتوموبيل كولىگىمەن تاسىمالدانادى جانە قازاقستاننىڭ الماتى قالاسىنا جەتەدى.
ۇل بەيجىڭدە اشىلعان «تەمىرجول + تاسجول» ترانسشەكارالىق ينتەرمودالدىق كولىك بيزنەسى. دەمەك، بۇل بەيجىڭنەن ورتالىق ازيانىڭ لوگيستيكالىق ارناسىنا جاڭا جولدىڭ قوسىلۋىن بىلدىرەدى.
قازاقستان مەن يراننىڭ وبلىستارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق ارتادى - ParsToday
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ يرانداعى ەلشىسى مەن ءزاندجان گۋبەرناتورى اراسىنداعى كەزدەسۋدە ەكونوميكا، مادەنيەت، تۋريزم جانە وبلىستىق كوممۋنيكاتسيا سالالارىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا باسا نازار اۋدارىلدى، دەپ جازدى ParsToday اقپارات اگەنتتىگى.
يراندىق ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، قازاقستاننىڭ ەلشىسى، ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ (ەىۇ) باسشىسى وڭتالاپ وڭالبايەۆ قازاقستاندا 100 گە جۋىق يراندىق كومپانيانىڭ قاتىسۋىمەن ەكىنشى ساۋدا-ەكونوميكالىق كونفەرەنتسيانىڭ وتۋىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، بۇل شارانى ەكى ەلدىڭ جەكە سەكتورلارى اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ ءۇشىن قۇندى مۇمكىندىك دەپ سانادى.
قازاقستان ەلشىسى پروۆينتسيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ كەڭەيۋىنە توقتالعان. ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا ماڭعىستاۋ وبلىسى گۇلستان جانە مازاندارانمەن ىنتىماقتاستىق ورناتىلدى. سونداي-اق باندار ابباس پەن حورموزگان قازاقستاننىڭ ءبىر وبلىسى اراسىندا بايلانىس ورناتۋ ءۇشىن كونسۋلتاتسيالار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
وسمان حامدي بەيدىڭ تۋىندىسى اۋكسيونعا رەكوردتىق باعامەن ساتىلىمعا شىعارىلدى - TRT
وسمانلى ونەرىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى سانالاتىن وسمان حامدي بەيدىڭ جۇبايى نايلە حانىمدى بەينەلەگەن 1880-جىلدارى سالىنعان، ءبىراق ۇزاق ۋاقىت قۇپيا ساقتالىپ كەلگەن سيرەك پورترەتى اۋكسيوندا 1,5 ميلليون دوللارلىق رەكوردتىق باعامەن ساتىلىمعا شىعارىلدى، دەپ جازادى «TRT».
«TRT» - نىڭ مالىمەتىنشە، 1880-جىلدارى سالىنعان، ءبىراق ۇزاق ۋاقىت بويى ساقتالىپ كەلگەن 98×68 س م كولەمىندەگى كەنەپكە مايلى بوياۋمەن ورىندالعان بۇل شىعارما سۋرەتشىنىڭ ايگىلى تۋىندىلارى سەكىلدى تانىمال ەمەس. مۇنىڭ سەبەبى - كارتينانىڭ ونداعان جىل بويى سۋرەتشىنىڭ وتباسىندا ساقتالىپ، كەيىن جەكە كوللەكتسياعا ءوتۋى. بۇل پورترەت 1995-جىلعا دەيىن وسمان حامدي بەي مەن جۇبايى نايلە حانىمنىڭ نەمەرەسى 1913-2012-جىلدارى ءومىر سۇرگەن دجەنان سارچتىڭ ۇيىندە ءىلۋلى تۇرعان. فرانسيادا ماري پاليارت ەسىمىمەن دۇنيەگە كەلگەن نايلە حانىم سۋرەتشىنىڭ ەكىنشى جارى.
سۋرەتشىنىڭ جۇبايىن سول جاق قاپتالدان، التىن ءتۇستى فون الدىندا بەينەلەگەن تاعى ءبىر پورترەتى ىستانبۇل ساكىپ ساباندجى مۋزەيىندە تۇر. مۋزەي وكىلدەرى التىن ءتۇستىڭ ءداستۇرلى تۇردە يسلام، ورتا عاسىرداعى ەۋروپا جانە ەرتە رەنەسسانس ونەرىندە قاسيەتتى بەينەلەردى سۋرەتتەۋ ءۇشىن قولدانىلعانىن ايتادى.
يران مەن قازاقستاندا ءال-فارابيگە ارنالعان حالىقارالىق كونگرەسس وتەدى - EurasiaToday
يران مەن قازاقستان وكىلدەرى حالىقارالىق ءال- فارابي كونگرەسىن وتكىزۋگە ۋاعدالاستى.
بۇل تۋرالى يرانداعى قازاقستان ەلشىسى وڭتالاپ وڭالبايەۆ پەن يراننىڭ مادەني ەسكەرتكىشتەر مەن كورنەكتى تۇلعالار قاۋىمداستىعىنىڭ باسشىسى ماحمۋد شالۋييمەن كەزدەسۋدە ءمالىم بولدى، دەپ جازادى EurasiaToday.
EurasiaToday باسىلىمىنىڭ مادەني ەسكەرتكىشتەر مەن كورنەكتى تۇلعالار قاۋىمداستىعىنا سىلتەمە جاساپ حابارلاۋىنشا، وسى ۇيىمنىڭ باسشىسى ماحمۋد شالۋيي يرانداعى قازاقستان ەلشىسىمەن كەزدەسۋىنە ريزاشىلىق ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، تاتۋ كورشىلىك پەن ورتاق مادەني مۇرا ەكى ەل اراسىندا ۇزىلمەيتىن بايلانىس قالىپتاستىردى. ەكى ەل اراسىنداعى بىرلەسكەن ءىس-شارالارداعى ەڭ ماڭىزدى قادامداردىڭ ءبىرى - كورنەكتى تۇلعالاردى ەسكە الۋ شارالارىن وتكىزۋگە، سونىڭ ىشىندە حالىقارالىق ءال-فارابي كونگرەسىن وتكىزۋگە كۇش سالۋ. سەبەبى ءال-فارابي الەمدىك دەڭگەيدەگى ۇلى يسلام فيلوسوفى جانە عالىم رەتىندە ەكى ەل اراسىنداعى بىرلەسكەن مادەني جانە عىلىمي ىنتىماقتاستىققا نەگىزى بولا الادى.
يرانداعى قازاقستان ەلشىسى وڭتالاپ وڭالبايەۆ تا يران مەن قازاقستاننىڭ تاريحي جانە مادەني نەگىزى ەكى ەلدىڭ تەرەڭ وركەنيەتتىك تاريحى بار ەكەنىن تىلگە تيەك ەتكەن.
شينجاڭدىق قانداسىمىز جارتىلاي مارافوندا رەكورد جاڭارتتى - Harajorga
26-قازاندا چۋنتسين قالاسىندا وتكەن جارتىلاي مارافوندا شينجاڭنىڭ تۋماسى دوسبول قابىلجان ەرلەر اراسىنداعى جارىستا 1 ساعات 4 مينۋت 21 سەكۋند تاماشا ناتيجە كورسەتىپ، جارىس رەكوردىن جاڭارتتى، دەپ حابارلايدى قىتايلىق Harajorga باسىلىمى.
قىتايلىق ب ا ق- تىڭ حابارلاۋىنشا، 22 جاستاعى دوسبول ىلە قازاق اۆتونوميالىق وبلىسىنىڭ نىلقى اۋدانىنا قاراستى شاعىن اۋىلدا دۇنيەگە كەلگەن.
جاستايىن جۇگىرىپ وسكەن ونى 14 جاسىندا دەنە شىنىقتىرۋ ءپانىنىڭ مۇعالىمى بايقاپ، 3000 جانە 5000 مەتر قاشىقتىقتار بويىنشا ماماندانعان ورتا جانە ۇزاق قاشىقتىققا جۇگىرۋ بويىنشا كاسىبي دايىندىقتى باستايدى.
2023-جىلدىڭ قازان ايىندا د. قابىلجان ىلە وزەنى مارافونىندا ەرلەر اراسىنداعى تولىق مارافوندا 2 ساعات 21 مينۋت 22 سەكۋند ۋاقىتپەن جەڭىسكە جەتىپ، كەرەمەت دەبيۋت جاساعان.
قىتايلىق ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، بيىلعى ساۋىردە ول تۇرپان تسزياوحە مارافونىندا 2 ساعات، 20 مينۋت 12 سەكۋند ۋاقىتپەن تولىق مارافوندىق ەرلەر اراسىنداعى بىرىنشىلىكتە جەڭىمپاز اتاندى. ال مامىردا ول كۋكا مارافونىندا ەرلەر اراسىنداعى تولىق مارافون چەمپيوناتىندا جەڭىسكە جەتتى. ەكى اپتادان كەيىن ول ىلە وزەنى مارافونى جارتىلاي مارافونىندا تاعى دا چەمپيون اتانعان.
سونىمەن قاتار دوسبول قابىلجان 2025-جىل 17-تامىزدا دجيمسار تيانشان مارافونىندا 2 ساعات، 19 مينۋت جانە 36 سەكۋند ۋاقىتپەن جەڭىسكە جەتىپ، تولىق مارافون ءۇشىن جاڭا جەكە رەكورد ورناتتى.
اۆتور بەيسەن سۇلتان