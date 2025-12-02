ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:24, 02 - جەلتوقسان 2025

    شىمكەنتتىك جىگىت مەككەگە دەيىن ۆەلوسيپەدپەن بارعان

    رولان اناتولى ەسىمدى جاس جىگىت ۆەلوسيپەدپەن شىمكەنتتەن مەككەگە دەيىن 49 كۇندە جەتكەن. بۇل تۋرالى ول الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.

    رولان
    Фото: жеке парақшасынан

    رولان ۆەلوسيپەدپەن جولعا 13- قازان كۇنى شىعىپ، 8 مىڭ شاقىرىم جول جۇرگەن. ونىڭ ايتۋىنشا، مەككەگە جەتۋ ءۇشىن قازاقستان - رەسەي - گرۋزيا - ارمەنيا - يران - واە - قاتار - ساۋد ارابياسى باعىتتى ۇستانىپ جەتكەن.

    «اللاعا مىڭ دا ءبىر شۇكىر، مەككەگە جەتتىم. بارشالارىڭىزعا جۇعىستى بولسىن. مەن ماقسات قويدىم، ارەكەت جاسادىم. ماقساتىما جەتتىم»، - دەلىنگەن جازبادا.

    شىمكەنتتىك جىگىت مەككەگە نە سەبەپتى ۆەلوسيپەدپەن بارعانىن تۇسىندىرگەن.

    «ساپارىمنىڭ ماقساتى - قۇلشىلىق جاساۋ. ءبىراق تا، جولدىڭ بويىندا اسەم تابيعاتتار بار، سولاردىڭ بارلىعىن كوزىممەن كورىپ، تامسانىپ بارامىن»، - دەدى رولان اناتولى.

     

    turkystan.kz

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
