شىمكەنتتىك جىگىت مەككەگە دەيىن ۆەلوسيپەدپەن بارعان
رولان اناتولى ەسىمدى جاس جىگىت ۆەلوسيپەدپەن شىمكەنتتەن مەككەگە دەيىن 49 كۇندە جەتكەن. بۇل تۋرالى ول الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.
رولان ۆەلوسيپەدپەن جولعا 13- قازان كۇنى شىعىپ، 8 مىڭ شاقىرىم جول جۇرگەن. ونىڭ ايتۋىنشا، مەككەگە جەتۋ ءۇشىن قازاقستان - رەسەي - گرۋزيا - ارمەنيا - يران - واە - قاتار - ساۋد ارابياسى باعىتتى ۇستانىپ جەتكەن.
«اللاعا مىڭ دا ءبىر شۇكىر، مەككەگە جەتتىم. بارشالارىڭىزعا جۇعىستى بولسىن. مەن ماقسات قويدىم، ارەكەت جاسادىم. ماقساتىما جەتتىم»، - دەلىنگەن جازبادا.
شىمكەنتتىك جىگىت مەككەگە نە سەبەپتى ۆەلوسيپەدپەن بارعانىن تۇسىندىرگەن.
«ساپارىمنىڭ ماقساتى - قۇلشىلىق جاساۋ. ءبىراق تا، جولدىڭ بويىندا اسەم تابيعاتتار بار، سولاردىڭ بارلىعىن كوزىممەن كورىپ، تامسانىپ بارامىن»، - دەدى رولان اناتولى.
turkystan.kz