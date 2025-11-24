شىمكەنتتىك بويجەتكەن ستەنفورد دوكتورانتۋراسىنا تۇسكەن العاشقى قازاق اتاندى
استانا. KAZINFORM – اسەل يبادۋللا شىمكەنتتە كران جۇرگىزۋشىسى مەن مەكتەپ مۇعالىمىنىڭ وتباسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
8-سىنىپتا ول نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنە گرانتپەن وقۋعا ءتۇسىپ، 9-سىنىپتان كەيىن ارنايى باعدارلاما ارقىلى ەكى اپتاعا بوستونعا بارادى. سول ساپاردا العاش رەت گارۆارد پەن باسقا دا بەدەلدى ۋنيۆەرسيتەتتەردى كورىپ، شەتەلدە وقىسام دەگەن ارمانى پايدا بولادى. الايدا اتا-اناسى 16 جاستاعى قىزدارىن جالعىز جىبەرگىسى كەلمەي، اسەل نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنە «بيولوگيالىق عىلىمدار» ماماندىعىنا تۇسەدى. باكالاۆرياتتى قىزىل ديپلوممەن اياقتاعاننان كەيىن، ا ق ش- تىڭ التى ۋنيۆەرسيتەتىنە ماگيستراتۋراعا قابىلدانادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
26 جاستاعى اسەل يبادۋللا - ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوكتورانتۋراسىنا Knight-Hennessy Scholars باعدارلاماسى بويىنشا گرانت جەڭىپ العان العاشقى قازاق قىزى. بۇعان دەيىن ول يەل ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماگيستراتۋراسىن ءتامامداعان. الەمدىك اكادەميالىق ەليتاعا اپارار جولدا اسەل وقۋى مەن انا رەتىندە جاۋاپكەرشىلىگىن قاتار الىپ جۇرگەن. ال وعان بۇل جولدا ەڭ ۇلكەن قولداۋ كورسەتكەن - جۇبايى ەرداۋلەت.
اسەل - بيىل ستەنفوردتىڭ اسپيرانتۋراسىنا قابىلدانعان قازاقستاننىڭ العاشقى وكىلى جانە ت م د ەلدەرىنەن جالعىز قاتىسۋشى. Knight-Hennessy Scholars ستيپەندياسى وقۋ مەن زەرتتەۋگە تولىق قارجىلاي قولداۋ كورسەتەدى. ونىڭ قۇنى - شامامەن 350 ميلليون تەڭگە.
باعدارلاماعا ىرىكتەۋ وتە قاتاڭ. 8570 ۇمىتكەردىڭ ىشىنەن نەبارى 84 ادام عانا وتكەن - بۇل 1 پايىزدان دا از. ستيپەندياتتاردىڭ اراسىندا NASA زەرتتەۋشىلەرى مەن يننوۆاتسيالىق ستارتاپتاردىڭ نەگىزىن قالاۋشىلار بار. ال اسەل تۇسكەن باعدارلاماعا الەم بويىنشا مىڭداعان ۇمىتكەردىڭ ىشىنەن تەك ەكى ادام قابىلدانعان.
مەن قاراپايىم وتباسىندا ءوستىم. انام ۇنەمى: «ءبىلىم - سەنىڭ الەۋمەتتىك جەدەلساتىڭ» دەپ ايتاتىن. سول ءسوزدى بالا كەزدەن جادىمدا ساقتادىم. مەنى العا جەتەلەگەن - ارمان، جاقسى ادامداردىڭ قولداۋى جانە شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەرگە قابىلدانعان ستۋدەنتتەردىڭ وقيعالارى. قازىر مەن بلوگ جۇرگىزىپ، باسقالارعا كومەكتەسۋ ءۇشىن شەتەلگە وقۋعا قالاي تۇسۋگە بولاتىنى تۋرالى تاجىريبەمدى ءبولىسىپ ءجۇرمىن، - دەيدى اسەل.
جاس انا ءارى ستۋدەنت
وسىدان ءبىر جىلداي بۇرىن اسەل ستەنفوردقا قۇجات تاپسىرسام با، جوق پا دەپ ويلانىپ جۇرگەن.
قولىمدا ەكى جاسار بالام بولدى، تۋعاندارىمنان جىراق تۇردىم، ءۇشىنشى تىلدە سويلەپ ءجۇردىم، ال ءوزىم قاراپايىم جۇمىسشى مەن مۇعالىمنىڭ قىزىمىن. ماعان ەشكىم سەنبەيتىندەي كورىندى، - دەيدى ول.
اسەلدىڭ ستەنفوردقا اپارار جولى نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنەن باستالدى. سول جەردە ول باكالاۆرياتتى ءتامامداپ قانا قويماي، Mind Matters اتتى ادامنىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايىن انىقتاۋعا ارنالعان سيفرلىق كومەكشى ستارتاپىن ىسكە قوستى. جوبا حالىقارالىق دەڭگەيدە جوعارى باعالانىپ، قىتايدىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ بىرىندەگى كونفەرەنسيادا ۇزدىك دەپ تانىلدى.
باكالاۆرياتتان كەيىن اسەل الەمنىڭ بىرنەشە جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتىنەن ۇسىنىس الادى. سولاردىڭ اراسىنان ول يەلدى تاڭداپ، 90 مىڭ دوللار كولەمىندەگى گرانتتى جەڭىپ الادى.
«وقۋدىڭ العاشقى كۇندەرى جۇكتى ەكەنىمىزدى بىلدىك»
ا ق ش- قا اسەل كۇيەۋى ەرداۋلەت تاستانبەكوۆپەن بىرگە بارادى. ول دا نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تۇلەگى. وقۋدىڭ باسىندا اسەل جۇكتى ەكەنىن بىلەدى.
تۇرعىن ءۇي قىمبات، ستيپەنديا وقۋ اقىسىن عانا جاپتى. قاراجات جەتىسپەيتىن. جۇكتىلىكتىڭ العاشقى تريمەسترىندە ۇيگە سيرەك كەلەتىنمىن. كۇندىز-ءتۇنى ءارتۇرلى جۇمىس ىستەپ، تۇرمىستىق شىعىنداردى جاپتىم، - دەيدى ەرداۋلەت.
2022-جىلدىڭ ساۋىرىندە يەل ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ اۋرۋحاناسىندا قىزى ادەل دۇنيەگە كەلەدى. جاس وتباسى بالا تاربيەسىن، وقۋدى جانە جۇمىستى قاتار الىپ جۇرۋگە ءماجبۇر بولدى. كەيىن ەرداۋلەت بوستون ۋنيۆەرسيتەتىنە «قالا جوسپارلاۋ» ماماندىعى بويىنشا ماگيستراتۋراعا ءتۇستى.
امەريكالىق ارمان
وقۋ، ستارتاپ، عىلىمي جوبالار مەن ستەنفوردقا ءتۇسۋ اسەلگە Forbes- ءتىڭ «30 جاسقا دەيىنگى 30 ۇزدىك» تىزىمىنە ەنۋگە مۇمكىندىك بەردى. Knight-Hennessy Scholars باعدارلاماسىنىڭ تاريحىندا العاش رەت قازاقستاندىق ازامات جەڭىمپاز اتاندى. ال نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى - بۇل ستيپەنديانى العان ءبىتىرۋشىسى بار ورتالىق ازياداعى العاشقى وقۋ ورنى.