شىمكەنتتىك 22 جاسار بويجەتكەن قازاقستان ارۋى اتاندى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ۇلتتىق Miss Qazaqstan 2025 سۇلۋلىق بايقاۋىنىڭ فينالى ءوتتى.
قاتىسۋشىلار وسى فينالعا جەتۋ ءۇشىن بىرنەشە ىرىكتەۋدەن وتكەن. فينالدىق شوۋ كلاسسيكالىق سۇلۋلىق بايقاۋلارىنىڭ فورماتىمەن قاتار، جاڭا جانە زاماناۋي ەلەمەنتتەردى دە بىرىكتىردى. قىزدار ساحناعا قىرعىزستاندىق ديزاينەر ازىرلەگەن ۇلتتىق كوستيۋمدەرمەن شىقتى. ول - Miss Qazaqstan جوبالارىنىڭ تۇراقتى ديزاينەرى.
فينالدا ەرەكشە كوزگە تۇسكەن دەتال - كوك ءتۇس ايرىقشا مانگە يە بولدى. بۇل ءتۇس ەركىندىكتى، ىشكى كۇشتى، اشىق مىنەزدى جانە ءوز جولىنا دەگەن سەنىمدىلىكتى بىلدىرەدى.
قازىلار القاسى بىرنەشە تۋردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جەڭىمپازداردى انىقتادى.
Miss Qazaqstan 2025 ءتاجىن شىمكەنتتىك 22 جاستاعى الينا ەكاتەرينچيەۆا (ر ي) يەلەندى.
الينا ءۇش جاسىنان بەرى بي بيلەيدى. ول وسى ۋاقىت ىشىندە تالاي ساحنادا ونەر كورسەتىپ، وزىنە دەگەن سەنىمدىلىگى پەن كورەرمەن الدىندا ەركىن تۇرۋ قابىلەتىن شىڭداعان.
وعان 14 جاسىندا العاش رەت مودەلدىك ۇسىنىستار ءتۇسىپ، سودان بەرى ءسان كورسەتىلىمدەرى مەن جارنامالىق تۇسىرىلىمدەرگە قاتىسىپ كەلەدى.
الينا شىعارماشىلىققا جاقىن بولسا دا، زاڭ سالاسى بويىنشا ءبىلىم العان. الايدا ونىڭ جۇرەگى ءسان الەمىنە تارتادى. ول بولاشاقتا كيىم ديزاينى ماماندىعىنا وقۋعا ءتۇسىپ، جەكە برەندىن قۇرعىسى كەلەدى. ەندى ول قازاقستاننىڭ نامىسىن 2026 -جىلى وتەتىن الەمدەگى ەڭ بەدەلدى سۇلۋلىق بايقاۋلارىنىڭ ءبىرى - Miss Universe جارىسىندا قورعايدى.
Miss World Qazaqstan 2025 اتاعىن شاديارا بايكەنوۆا يەلەندى. ول 2026 -جىلعى Miss World بايقاۋىنا ەلىمىزدىڭ اتىنان قاتىسادى. شاديارا - جۇرگەنيەۆ اتىنداعى ونەر اكادەمياسىندا «ارحيتەكتۋرالىق ديزاين» ماماندىعى بويىنشا 4-كۋرستا وقيدى.
شاديارا جەتى جىلدان بەرى اكادەميالىق سۋرەت سالۋمەن اينالىسادى. سونىمەن بىرگە بيمەن دە، فورتەپيانومەن دە شۇعىلدانادى. ول كەيىنگى ەكى جىلدا ارحيتەكتور بولىپ جۇمىس ىستەپ ءجۇر. قازىر ونىڭ ازىرلەگەن العاشقى جوباسى - مەيرامحانا، قوناقۇي جانە دۇكەننەن تۇراتىن كەشەن سالىنىپ جاتىر. سونىمەن قاتار ول مودەل رەتىندە ەلدەگى ءسان كورسەتىلىمدەرىنە قاتىسادى.
ونىڭ سوزىنشە، ناعىز مىقتىلىق - قيىن كەزدە بەرىلمەي، شۇكىر ەتىپ، توزىممەن العا قاراپ، قاراڭعى ساتتەردىڭ وزىنەن دە جارىقتى كورە ءبىلۋ.
بايقاۋدا وزگە دە نوميناتسيالار بويىنشا جەڭىمپازدار انىقتالدى:
• Miss People’s Choice (كورەرمەن كوزايىمى) - الينا نۇراحمەتوۆا؛
• Miss Adalin Clinic - ايدا جانقىلىش؛
• Miss Dress Angel - لاۋرا اقتايەۆا؛
• ءبىرىنشى ۆيتسە- ميسس قازاقستان جانە Miss Marie Claire - ءدىلناز سارسەنباي؛
• Miss Sun Group - ديانا سانات؛
• ەكىنشى ۆيتسە- ميسس قازاقستان - كاميلا داۋلەتوۆا؛
• Miss Grand Qazaqstan - انەل ەمەل (2026 -جىلى Miss Grand International بايقاۋىندا قازاقستان نامىسىن قورعايدى).