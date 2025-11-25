شىمكەنتتەگى وقۋشىلار توبەلەسى: قىزعانىشتان تۋعان جانجال قىلمىستىق ىسكە ۇلاستى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىنداعى ساۋدا- ويىن- ساۋىق ورتالىقتارىنىڭ ءبىرىنىڭ ماڭىندا بولعان جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى توبەلەستە قارۋ قولدانىلعان بولۋى مۇمكىن دەگەن قاۋەسەت قىلمىستىق ءىس قوزعاۋعا سەبەپ بولدى. قاقتىعىسقا قاتىسقان بارلىق تۇلعالار ۇستالدى، پوليتسيا وقيعانىڭ ءمان- جايىن تەكسەرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە 21-قاراشا كۇنى Mega Planet س و و ماڭىندا ءتورت ءجاسوسپىرىم ءوز قۇرداستارىمەن جانجالداسىپ، سوڭى توبەلەسكە ۇلاسقانى جونىندە اقپارات تارادى. سونداي-اق قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى تاپانشا شىعارىپ، وق اتتى دەگەن بولجام ايتىلعان. ابىروي بولعاندا توبەلەستىڭ سوڭى اۋىر سالدارعا اپارعان جوق. الايدا قالا ورتالىعىندا مۇنداي وقيعانىڭ بولۋى قوعامدا الاڭداۋشىلىق تۋعىزدى.
پوليتسيا دەپارتامەنتىنە قاقتىعىسقا قاتىسقان كامەلەتكە تولماعانداردىڭ اكەسىنەن ارىز ءتۇستى. ۆەدومستۆو وقيعاعا رەسمي تۇسىنىكتەمە بەرىپ، اقپارات تاراتۋدا جاۋاپكەرشىلىك تانىتۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
- قالا تۇرعىنىنىڭ كامەلەتكە تولماعان ۇلدارىنا دەنە جاراقاتى كەلتىرىلگەنى جونىندەگى ارىزى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. جانجالعا قاتىسقان بارلىق تۇلعالار زاڭدى وكىلدەرىمەن بىرگە جەدەل تۇردە ۇستالىپ، پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلدى، - دەپ حابارلادى شىمكەنت قالالىق پد.
الدىن الا انىقتالعانداي، جاسوسپىرىمدەر بۇرىننان ءبىر-ءبىرىن تانىعان جانە ولاردىڭ اراسىندا قىزعانىش نەگىزىندە جەكە جانجال تۋىنداعان.
پوليتسيا تەرگەۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ، بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ جازبالارى زەردەلەنىپ، قاتىسۋشىلار مەن كۋاگەرلەردەن جاۋاپ الىنىپ جاتىر.
- الدىن الا تەرگەۋ- جەدەل شارالارىنىڭ، سونىڭ ىشىندە كۋاگەرلەردىڭ كورسەتۋلەرىنىڭ ناتيجەسىنە سايكەس، اتىس قارۋىن نەمەسە وزگە دە قارۋدى قولدانۋ فاكتىسى ازىرگە راستالماي وتىر، الايدا بۇل جايت قوسىمشا تەكسەرىلىپ جاتىر، - دەپ قوستى ۆەدومستۆو وكىلدەرى.
قاقتىعىسقا قاتىسقان جاسوسپىرىمدەر پروفيلاكتيكالىق ەسەپكە الىندى. ولاردىڭ اتا-انالارى كامەلەتكە تولماعانداردى تاربيەلەۋ جونىندەگى مىندەتتەرىن تيىسىنشە ورىنداماعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلماق.
- ماتەريالدار كامەلەتكە تولماعاندار ءىسى جونىندەگى كوميسسيانىڭ قاراۋىنا جىبەرىلەدى، وندا ءتيىستى قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى. پوليتسيا تەكسەرىلمەگەن، ادەيى جالعان اقپارات تاراتقانى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە دەيىن جازا قاراستىرىلعانىن قاتاڭ ەسكەرتەدى، - دەپ مالىمدەدى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا ادام ولىمىمەن اياقتالعان قايعىلى وقيعا بولعان. الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا، توعىزىنشى سىنىپ وقۋشىسى سىنىپتاسىن كەۋدە تۇسىنان ۇرىپ، سالدارىنان 15 جاستاعى جاس ءوسپىرىم وقيعا ورنىندا كوز جۇمعان.
سونداي- اق جاڭاوزەن قالاسىندا وقۋشىنىڭ قاتىگەزدىكپەن سوققىعا جىعىلعانى تۋرالى حابارلانعان. سىنىپتاستارى تۇلەكتى شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورنىنا گرانت جەڭىپ العانى ءۇشىن ۇرعان بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام ايتىلعان.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى