شىمكەنتتەگى تۇنگى كلۋب تىيىم سالىنعان «كۇلكى گازىن» ساتىپ كەلگەن
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى اياسىندا كۇشتى اسەر ەتەتىن زاتتاردىڭ زاڭسىز اينالىمىنا قارسى جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
جىل باسىنان بەرى قازاقستاندا تىيىم سالىنعان قوسىلىستاردى، ونىڭ ىشىندە كۇشتى اسەر ەتەتىن زاتتاردى زاڭسىز اينالىمعا ەنگىزۋگە بايلانىستى قۇقىققا قارسى ارەكەتتەر ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك بەلگىلەندى. اتالعان زاتتاردىڭ قاتارىندا تۇنگى كلۋبتاردا كەڭىنەن تارالعان، «كۇلكى گازى» دەپ اتالاتىن ازوت توتىعى دا بار.
- بيىل ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى ءىس-قيمىل بولىمشەلەرى ءبىرقاتار وڭىردە ازوت توتىعى تولتىرىلعان مەتال باللونداردى زاڭسىز تاسىمالداۋ جانە ساقتاۋ دەرەكتەرىن انىقتاپ، جولىن كەستى. اتاپ ايتقاندا، شىمكەنت قالاسىنداعى تۇنگى كلۋبتاردىڭ بىرىندە «سمەشاريكتەر» دەپ اتالاتىن كۇشتى اسەر ەتەتىن ءونىمدى جۇيەلى تۇردە ساتۋ فاكتىسى اشكەرەلەندى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
جەدەل ءىس-شارالار بارىسىندا 416 باللون ساقتالعان قويما انىقتالدى. ولاردىڭ جارتىسى تىيىم سالىنعان قوسىلىسپەن تولتىرىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا ءتيىستى ساراپتاما تاعايىندالدى.
ءى ءى م ازوت توتىعىن مەديتسينالىق ماقساتتان تىس قولدانۋ قاۋىپتى ەكەنىن ەسكەرتتى. بۇعان دەيىن بۇل زاتتى پايدالانۋ ادام ولىمىنە اكەپ سوققان جاعدايلار تىركەلگەن. كۇشتى اسەر ەتەتىن زاتتاردىڭ زاڭسىز اينالىمى ءۇشىن 15 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى كوزدەلگەن.
ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ زاڭسىز اينالىمىنىڭ جولىن كەسۋگە باعىتتالعان ءىس-شارالار الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسادى.