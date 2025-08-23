شىمكەنتتەگى پرەزيدەنت رەزيدەنسياسى دارىندى بالالارعا ارنالعان ورتالىققا اينالادى
شىمكەنت. KAZINFORM - پرەزيدەنت رەزيدەنسياسى جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ دارىندى بالالارعا ارنالعان لاگەر رەتىندە جۇمىسىن باستايدى. بۇل تۋرالى قالا اكىمى عابيت سىزدىقبەكوۆ تامىز پەداگوگيكالىق كەڭەسىندە ايتتى.
قالا اكىمىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاما - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاستارعا دەگەن قامقورلىعىن ىسكە اسىرا وتىرىپ، ەلىمىزدىڭ كەلەشەك كوشباسشىلارىن تاربيەلەۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى قادام بولماق.
لاگەر جىل بويى تۇراقتى قىزمەت ەتەدى. ءار اۋىسىمدا 50-60 بالا قامتىلىپ، جىلىنا 2500 گە جۋىق جاس دارىن ەرەكشە باعدارلامامەن تاربيەلەنەدى.
زاماناۋي جابدىقتار قويىلىپ، قاۋىپسىزدىك تالاپتارى تولىق قامتاماسىز ەتىلەدى جانە بارلىق قاجەتتى جاعداي جاسالادى. سونىمەن قاتار مۇندا جاتىن بولمەلەرى، وقۋ جانە مادەني زالدارى، سپورت الاڭدارى، ەكولوگيالىق تازا اۋلا، كىتاپحانا مەن مەدپۋنكت قاراستىرىلعان.
لاگەردە وليمپيادا جەڭىمپازدارى، ۇزدىك وقۋشىلار، ونەرتاپقىشتار مەن عىلىمعا قۇشتار جانە مادەنيەت پەن ونەردە ەرەكشە جەتىستىكتەرى بار بالالار باس قوسىپ، شەبەرلىكتەرىن ۇشتاۋعا مۇمكىندىك الادى.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى شىمكەنت اكىمىنە قالانىڭ دامۋىنا قاتىستى ناقتى مىندەتتەر جۇكتەگەنىن جازعان بولاتىنبىز.