ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:57, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    شىمكەنتتىڭ ەكس-اكىمى عابيدوللا ءابدىراحىموۆ جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى 29-جەلتوقساندا ا ق «Samruk-Kazyna Construction» باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ەكسپلۋاتاتسيا جونىندەگى ورىنباسارى لاۋازىمىنا عابيدوللا ءابدىراحىموۆ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى كومپانيانىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى حابارلادى.

    ا
    Фото: primeminister.kz

    عابيدوللا ءابدىراحىموۆ ەكونوميكالىق جانە باسقارۋشىلىق ءبىلىمى بار، سونىڭ ىشىندە «بولاشاق» باعدارلاماسى اياسىندا مەملەكەتتىك باسقارۋ ماگيسترى دارەجەسىن العان.

    ول مەملەكەتتىك قىزمەت جۇيەسىندە، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىندە، قازاقستان ۇكىمەتىندە باسشىلىق لاۋازىمداردا قىزمەت اتقارعان، سونداي-اق شىمكەنت قالاسىنىڭ اكىمى جانە مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى بولىپ جۇمىس ىستەگەن.

    ايتا كەتۋ كەرەك، عابيدوللا ءابدىراحىموۆ «Samruk-Kazyna Construction» باسقارماسىنىڭ مۇشەسى ەمەس.

    بۇعان دەيىن رۋسلان وسكەنالىنىڭ قازاق مىستىڭ ءتوراعاسى بولعانىن جازعانبىز.

    سونىمەن قاتار ايگەرىم اعىلتايەۆا قورعانىس ءمينيسترىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كەڭەسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.

    Күнсұлтан Отарбай
