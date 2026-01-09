شىمكەنتتىڭ ەكس-اكىمى عابيدوللا ءابدىراحىموۆ جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى 29-جەلتوقساندا ا ق «Samruk-Kazyna Construction» باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ەكسپلۋاتاتسيا جونىندەگى ورىنباسارى لاۋازىمىنا عابيدوللا ءابدىراحىموۆ تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى كومپانيانىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى حابارلادى.
عابيدوللا ءابدىراحىموۆ ەكونوميكالىق جانە باسقارۋشىلىق ءبىلىمى بار، سونىڭ ىشىندە «بولاشاق» باعدارلاماسى اياسىندا مەملەكەتتىك باسقارۋ ماگيسترى دارەجەسىن العان.
ول مەملەكەتتىك قىزمەت جۇيەسىندە، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىندە، قازاقستان ۇكىمەتىندە باسشىلىق لاۋازىمداردا قىزمەت اتقارعان، سونداي-اق شىمكەنت قالاسىنىڭ اكىمى جانە مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى بولىپ جۇمىس ىستەگەن.
ايتا كەتۋ كەرەك، عابيدوللا ءابدىراحىموۆ «Samruk-Kazyna Construction» باسقارماسىنىڭ مۇشەسى ەمەس.
بۇعان دەيىن رۋسلان وسكەنالىنىڭ قازاق مىستىڭ ءتوراعاسى بولعانىن جازعانبىز.
سونىمەن قاتار ايگەرىم اعىلتايەۆا قورعانىس ءمينيسترىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كەڭەسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.