شىمكەنتتەگى شەتەلدىك ستۋدەنتكە قاتىستى وقيعا: بازار كۇزەتشىلەرى جازالاندى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنتتە شەتەلدىك ستۋدەنتكە قاتىستى وقيعا قوعامدىق رەزونانس تۋدىردى. بازاردا بولعان جانجالدان كەيىن جاس جىگىتتىڭ جەكە زاتتارى مەن سمارتفونى تارتىپ الىنعانى بەلگىلى بولدى. ناتيجەسىندە وقيعاعا قاتىسى بار بازار كۇزەتشىلەرى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
ءۇندىستاننان كەلگەن مەديتسينالىق ج و و-نىڭ ستۋدەنتى TikTok جەلىسى ءۇشىن بەينەروليك ءتۇسىرىپ جۇرگەن ساتىندە جانجالعا تاپ بولعانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، شىمكەنتتەگى بازارلاردىڭ بىرىندە ۆيدەو تۇسىرۋگە كەدەرگى جاسالىپ، كەيىن شتاتيۆپەن بىرگە تەلەفونى مەن سومكەسىن جۇلىپ الىپ، ونى كەلەمەجدەگەن.
قالاداعى كورىكتى جەرلەر مەن كۇندەلىكتى ءومىردى پوزيتيۆتى قىرىنان كورسەتىپ جۇرگەن ستۋدەنتتىڭ ۆيدەوۇندەۋى الەۋمەتتىك جەلىلەردە لەزدە تارالىپ، كوپشىلىكتىڭ قىزۋ تالقىسىنا ءتۇستى.
قوعامدىق رەزونانستان كەيىن پوليتسيا وقيعاعا قاتىسى بار بارلىق ادامداردى انىقتاپ، ۇستادى.
- شىمكەنت قالاسىنداعى بازارلاردىڭ بىرىندە شەتەلدىك ازامات پەن بازار كۇزەتشىلەرى اراسىندا جانجال شىقتى. تەكسەرۋ بارىسىندا اتالعان ازاماتتىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاريالاۋ ماقساتىندا بەينەتۇسىرىلىم جاساپ، قاتتى مۋزىكا قوسقانى جانە ساتۋشىلاردى ولاردىڭ كەلىسىمىنسىز تۇسىرگەنى انىقتالدى. سونىڭ سالدارىنان ساۋداگەرلەرگە قولايسىزدىق تۋىنداعان. تىلدىك كەدەرگىنىڭ سالدارىنان ساتۋشىلاردىڭ ەسكەرتۋلەرى بىردەن تۇسىنىكتى بولا قويماعان، - دەپ حابارلادى شىمكەنت قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى.
ساۋداگەرلەر ءتۇسىرىلىمدى توقتاتۋدى جانە مۋزىكانىڭ داۋىسىن ازايتۋدى سۇراعاننان كەيىن بازار كۇزەتىنە جۇگىنگەن. ارتىنشا سوزبەن باستالعان داۋ قوعامدىق ءتارتىپتىڭ بۇزىلۋىنا اكەلدى.
وقيعاعا بايلانىستى قۇقىق بۇزۋشىلار ۇستالىپ، پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلدى. ولارعا ۇساق بۇزاقىلىق فاكتىسى بويىنشا اكىمشىلىك ءىس قوزعالدى. ماتەريالدار پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلداۋ ءۇشىن سوتقا جولدانادى.
قۇقىق بۇزۋشىلارعا 20 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) مولشەرىندە ايىپپۇل سالۋ، بەس تاۋلىكتەن ون بەس تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماۋعا الۋ نەمەسە 60 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىستارعا تارتۋ جازاسى قولدانىلۋى مۇمكىن.
- سونىمەن قاتار وقيعاعا قاتىسۋشىلاردىڭ بارلىعىمەن پروفيلاكتيكالىق ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، كەلىسىمسىز بەينەتۇسىرىلىم جاساۋعا جانە قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋعا جول بەرىلمەيتىنى تۋرالى زاڭ تالاپتارى ءتۇسىندىرىلدى. پوليتسيا ازاماتتاردى زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋعا، ءبىر-بىرىنە قۇرمەتپەن قاراۋعا جانە داۋ-جانجال تۋىنداعان جاعدايدا ونى تەك قۇقىقتىق جولمەن شەشۋگە شاقىرادى، - دەپ مالىمدەدى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى.
