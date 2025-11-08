شىمكەنتتەگى 13 ساربازدىڭ ۋلانۋى: سوتتالۋشىعا راقىمشىلىق جاسالدى
شىمكەنت. KAZINFORM - قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا № 6506-اسكەري ءبولىمى ساربازدارىنىڭ جاپپاي ۋلانۋىنا قاتىستى ءىستى قاراۋ اياقتالدى.
وقيعا وسى جىلدىڭ قاڭتار ايىندا بولعان. تۇسكى استان كەيىن ساربازداردىڭ دەنساۋلىعى كەنەت ناشارلاپ، ءىشى اۋىرىپ، جۇرەگى اينىپ، ءىشى وتكەن. 13 سارباز مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنىپ، ولاردا ىشەك ينفەكسياسى انىقتالعان.
سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق قىزمەتىنىڭ تەكسەرۋى كەزىندە اسحانا ىدىستارى مەن جابدىقتارىنىڭ ناشار دەزينفەكسيالانعانى انىقتالدى. اسحانا مەڭشەرۋشىسى دەزينفەكسيالىق ەرىتىندىنىڭ كونسەنتراتسياسىن ءۇش ەسەگە دەيىن ازايتقان.
- 27-قاڭتاردا ساعات 07.00 شاماسىندا ا. قوزىباقوۆا № 6506-اسكەري ءبولىمىنىڭ اسحاناسىندا اس ءۇي جابدىقتارىن تازارتۋ جانە دەزينفەكسيالاۋ ءۇشىن سۋعا «دەو- حلور» دەزينفەكسيالىق زاتىن ستاندارتتا بەلگىلەنگەن شامادان از مولشەردە ەرىتىپ، الىنعان ەرىتىندىنى ىدىس-اياق پەن اس ءۇي ىدىستارىن وڭدەۋگە پايدالانعان. سونىڭ سالدارىنان زاتتار دۇرىس دەزينفەكسيالانباعان، بۇل سانيتارلىق- گيگيەنالىق نورمالاردىڭ بۇزىلۋىنا جانە ابايسىزدان اسكەري قىزمەتكەرلەردىڭ جاپپاي اۋرۋعا شالدىعۋىنا اكەپ سوقتى، - دەپ حابارلاندى سوتتا.
سوتتالۋشىعا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 304-بابىنىڭ 1-بولىگى (ابايسىزدا ادامداردىڭ جاپپاي سىرقاتتانۋىنا، اۋرۋ جۇقتىرۋىنا، ساۋلەلەنۋىنە نەمەسە ۋلانۋىنا اكەپ سوققان بۇزۋ) بويىنشا ايىپ تاعىلدى.
سوت وتىرىسىندا قوزىباقوۆا ءوز كىناسىن مويىنداماي، كەيبىر ساربازداردىڭ الدىڭعى كۇنى ەڭبەك دەمالىسىندا بولعانىن جانە بولىمشەدەن تىس جەردە تاماقتانۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
زارداپ شەككەن ساربازداردىڭ بارلىعى وقيعانىڭ ءمان-جايىن راستاپ، الايدا سىرقاتتان تولىق ايىققاندارىن جانە باسشىعا شاعىمدارى جوقتىعىن جەتكىزدى.
سوت قوزىباقوۆانى كىنالى دەپ تانىدى. ءبىراق راقىمشىلىق زاڭىن قولدانا وتىرىپ، ءبىر جىل مەرزىمگە تاماقتاندىرۋ سالاسىندا جۇمىس ىستەۋگە تىيىم سالىپ، ونى نەگىزگى جازادان بوساتتى.
ۇكىم ءالى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق. تاراپتار شەشىمگە شاعىمدانۋعا قۇقىلى.
اپتا باسىندا ارقالىقتاعى جاپپاي ۋلانۋدىڭ سەبەبى انىقتالعانى تۋرالى جاريالادىق. جەرگىلىكتى مەيرامحانادا وتكەن مەرەكەلىك شارادا 86 ادام ىشەك ينفەكسياسىن جۇقتىرىپ، ولاردىڭ باسىم بولىگى اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى.