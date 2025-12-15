شىمكەنتتەن گرۋزياعا جاڭا اۋە باعىتى ىسكە قوسىلادى
استانا. قازاقپارات – 15-جەلتوقساننان باستاپ قازاقستاندىق «SCAT» اۋە كومپانياسى شىمكەنت - تبيليسي باعىتىندا جاڭا اۋە رەيسىن ىسكە قوسپاقشى. بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
كولىك مينيسترلىگى ۇشۋ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋ جانە حالىقارالىق رەيستەر سانىن ارتتىرۋ باعىتىندا تۇراقتى جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى.
- 15-جەلتوقساننان باستاپ قازاقستاندىق «SCAT» اۋە كومپانياسى شىمكەنت تبيليسي باعىتى بويىنشا گرۋزياعا جاڭا اۋە باعىتىن ىسكە قوستى. رەيستەر اپتاسىنا 2 رەت - دۇيسەنبى جانە جۇما كۇندەرى - «Boeing 737 MAX 8» جانە «Boeing 737- 800» ءتيپتى اۋە كەمەلەرىمەن ورىندالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اتالعان اۋە قاتىناسىنىڭ اشىلۋى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە تۋريستىك ىنتىماقتاستىقتىڭ ودان ءارى دامۋىنا ىقپال ەتەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركىستاننان وزبەكستاننىڭ ءۇش قالاسىنا جاڭا اۋە رەيسى اشىلعانىن جازعان ەدىك.