    16:30, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    شىمكەنتتەن گرۋزياعا جاڭا اۋە باعىتى ىسكە قوسىلادى

    استانا. قازاقپارات – 15-جەلتوقساننان باستاپ قازاقستاندىق «SCAT» اۋە كومپانياسى شىمكەنت - تبيليسي باعىتىندا جاڭا اۋە رەيسىن ىسكە قوسپاقشى. بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.

    Фото: Pexels

    كولىك مينيسترلىگى ۇشۋ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋ جانە حالىقارالىق رەيستەر سانىن ارتتىرۋ باعىتىندا تۇراقتى جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى.

    - 15-جەلتوقساننان باستاپ قازاقستاندىق «SCAT» اۋە كومپانياسى شىمكەنت تبيليسي باعىتى بويىنشا گرۋزياعا جاڭا اۋە باعىتىن ىسكە قوستى. رەيستەر اپتاسىنا 2 رەت - دۇيسەنبى جانە جۇما كۇندەرى - «Boeing 737 MAX 8» جانە «Boeing 737- 800» ءتيپتى اۋە كەمەلەرىمەن ورىندالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    اتالعان اۋە قاتىناسىنىڭ اشىلۋى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە تۋريستىك ىنتىماقتاستىقتىڭ ودان ءارى دامۋىنا ىقپال ەتەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركىستاننان وزبەكستاننىڭ ءۇش قالاسىنا جاڭا اۋە رەيسى اشىلعانىن جازعان ەدىك.

