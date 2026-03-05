شىمكەنتتە پوليتسەيدى ۇرعان جاس ءوسپىرىم جازالاندى
شىمكەنت. KAZINFORM - سوت پوليتسيا قىزمەتكەرىن ۇرعان جاس ءوسپىرىمنىڭ ءىسىن قارادى. وقيعا تۇرعىن ءۇيدىڭ اۋلاسىنداعى توبەلەسكە بايلانىستى شاقىرتۋ كەزىندە ورىن العان.
ءىس كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ىستەرى جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا قارالدى. وقيعا وتكەن جىلدىڭ قاراشا ايىندا بولعان. اۋلاداعى توبەلەس تۋرالى حابارلاماعا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جەدەل جەتكەن. جاس ءوسپىرىم الدىمەن پاترۋلدىك كولىكتى تەۋىپ، ءتارتىپ ساقشىلارى كولىكتەن شىققان كەزدە ولاردىڭ زاڭدى بۇيرىعىن ەلەمەگەن.
ول قارسىلاسۋ كەزىندە پوليتسەيلەردىڭ ءبىرىن جۇدىرىقپەن ۇرعان. ءتارتىپ ساقشىسى جەڭىل جاراقات الدى.
- سوتتالۋشى ءوز كىناسىن مويىنداپ، شىن وكىنەتىنىن ايتىپ، جەڭىل جازا تاعايىنداۋدى سۇرادى. جابىرلەنۋشىلەر جازا تاعايىنداۋ ماسەلەسىن سوتتىڭ قاراۋىنا قالدىردى، - دەپ حابارلادى سوت.
پروكۋرور جاس ءوسپىرىمنىڭ باس بوستاندىعىن شەكتەۋدى تالاپ ەتتى.
سوت ايىپتالۋشىنى «مەملەكەتتىك قىزمەتكەردى قورقىتۋ نەمەسە قارسى كۇش قولدانۋ» بابى بويىنشا كىنالى دەپ تاپتى.
- سوت ايىپتالۋشىنىڭ شىن جۇرەكتەن وكىنۋىن جازاسىن جەڭىلدەتەتىن جاعداي رەتىندە قاراستىردى. ەشقانداي اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلار انىقتالعان جوق، - دەپ ءتۇسىندىردى سوت.
ناتيجەسىندە جاسوسپىرىمگە 1 جىل، 4 اي باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسى تاعايىندالدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.
