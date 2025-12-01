شىمكەنتتە تاقىر جەرگە اسفالت توسەلىپ، جول سالىنىپ جاتقان ۆيدەو تارادى
شىمكەنت. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە شىمكەنت قالاسىنداعى كوشەلەردىڭ بىرىندە تاقىر جەردىڭ ۇستىنە اسفالت توسەلىپ جاتقان ۆيدەو تارادى.
جەلىدە تالقىعا تۇسكەن ۆيدەودا تۇرعىن شاعال تاسى جوق جەرگە اسفالت سالىپ، كۇرەكپەن تەگىستەپ جاتقان جۇمىسشىلاردى سىنعا العان. اتالعان جايتقا قاتىستى شىمكەنت قالاسى جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسى تۇسىنىك بەردى.
- مەردىگەر مەكەمە «الەم ترانس جول» ج ش س تاراپىنان اباي اۋدانىنداعى تاۋەلسىزدىككە 20 جىل تۇرعىن الابىندا ورنالاسقان ءۇشقوڭىر كوشەسىنە ءبىر قابات اسفالت جابىندىسى سالىندى. كورسەتىلگەن اۋماقتاعى جولدا بۇعان دەيىن جەر نەگىزى بولعان، سوندىقتان اسفالت توسەۋ الدىندا قوسىمشا توپىراق نەمەسە شاعىل تاس قاباتىن سالۋ قاجەتتىلىگى بولمادى. ال ۆيدەوداعى كۇرەكپەن اتقارۋ جۇمىستارى - قۇدىقشا قاقپاقتارىن اشۋ جانە دەڭگەيىن رەتتەۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلگەن تەحنيكالىق پروتسەسس ەكەنىن مالىمدەيمىز. سونىمەن قاتار مەردىگەرگە ساپا تالاپتارىن ساقتاۋ بويىنشا ەسكەرتۋ بەرىلدى. قازىر كورسەتىلگەن اۋماقتاعى اسفالت قاباتى تۇرعىنداردىڭ وتىنىشىنە سايكەس، قايتا توسەلدى، - دەلىنگەن باسقارمانىڭ ۇسىنعان جاۋابىندا.