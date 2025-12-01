ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:36, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    شىمكەنتتە تاقىر جەرگە اسفالت توسەلىپ، جول سالىنىپ جاتقان ۆيدەو تارادى

    شىمكەنت. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە شىمكەنت قالاسىنداعى كوشەلەردىڭ بىرىندە تاقىر جەردىڭ ۇستىنە اسفالت توسەلىپ جاتقان ۆيدەو تارادى.

    Шымкентте тақыр жерге асфальт төселіп, жол салынып жатқан видео тарады
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    جەلىدە تالقىعا تۇسكەن ۆيدەودا تۇرعىن شاعال تاسى جوق جەرگە اسفالت سالىپ، كۇرەكپەن تەگىستەپ جاتقان جۇمىسشىلاردى سىنعا العان. اتالعان جايتقا قاتىستى شىمكەنت قالاسى جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسى تۇسىنىك بەردى.

    - مەردىگەر مەكەمە «الەم ترانس جول» ج ش س تاراپىنان اباي اۋدانىنداعى تاۋەلسىزدىككە 20 جىل تۇرعىن الابىندا ورنالاسقان ءۇشقوڭىر كوشەسىنە ءبىر قابات اسفالت جابىندىسى سالىندى. كورسەتىلگەن اۋماقتاعى جولدا بۇعان دەيىن جەر نەگىزى بولعان، سوندىقتان اسفالت توسەۋ الدىندا قوسىمشا توپىراق نەمەسە شاعىل تاس قاباتىن سالۋ قاجەتتىلىگى بولمادى. ال ۆيدەوداعى كۇرەكپەن اتقارۋ جۇمىستارى - قۇدىقشا قاقپاقتارىن اشۋ جانە دەڭگەيىن رەتتەۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلگەن تەحنيكالىق پروتسەسس ەكەنىن مالىمدەيمىز. سونىمەن قاتار مەردىگەرگە ساپا تالاپتارىن ساقتاۋ بويىنشا ەسكەرتۋ بەرىلدى. قازىر كورسەتىلگەن اۋماقتاعى اسفالت قاباتى تۇرعىنداردىڭ وتىنىشىنە سايكەس، قايتا توسەلدى، - دەلىنگەن باسقارمانىڭ ۇسىنعان جاۋابىندا.

     

    تەگ:
    ايماق شىمكەنت جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار