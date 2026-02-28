شىمكەنتتە قىستىڭ سوڭعى ايىندا جەمىس اعاشتارى گۇلدەدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت تاعى دا كوكتەمدى كۇنتىزبەدەن بۇرىن قارسى الدى. قىستىڭ سوڭعى كۇندەرى قالا اق-قىزعىلت گۇلگە ورانىپ، ورىك پەن بادام اعاشتارى ءبۇر جاردى.
كوشەلەردى نازىك گۇل كومكەرىپ، تۇرعىندار تەلەفون مەن وتواپپاراتتارىن الىپ، سەرۋەنگە جيى شىعا باستادى.
جەمىس اعاشتارى ءدا بىر مەزگىلدە دەرلىك گۇلدەدى. ساياباقتاردا، سكۆەرلەردە جانە اۋلالاردا اعاش بۇتاقتارى العاشقى گۇل شوعىرىنا تولىپ، شاھاردىڭ شىرايىن اشا ءتۇستى.
شۋاقتى كوكتەمنىڭ وسى ءبىر كەرەمەت ساتتەرىن Kazinform فوتو ءتىلشىسى ماقسات شاعىرباي سۋرەتكە ءتۇسىرىپ ۇلگەردى. بۇل كورىنىستەر اقپاننان گورى ناۋرىز ايىنىڭ سوڭىن كوبىرەك ەسكە سالادى.
اعاشتاردىڭ ەرتە گۇلدەۋىنە بيىلعى قىستىڭ ەرەكشە جىلى ءوتۋى سەبەپ بولدى. قاتتى اياز تىركەلمەي، اۋا تەمپەراتۋراسى كوبىنە وڭ كورسەتكىشتەردە ساقتالدى. سونىڭ ناتيجەسىندە تۇرعىندار جەڭىل كيىممەن ءجۇر.
الايدا مۇنداي جىلى اۋا رايى باعبانداردى الاڭداتىپ وتىر. ەگەر ناۋرىز ايىنىڭ باسىندا قىسقا مەرزىمدى ۇسىك قايتالانسا، گۇلدەر زاقىمدانىپ، ونىمگە كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
سينوپتيكتەر اۋا رايىنىڭ قۇبىلمالى بولاتىنىن ەسكەرتتى. 28-اقپاندا شىمكەنتتە جاڭبىر مەن قار تۇرىندەگى جاۋىن-شاشىن ءتۇسىپ، جەل كۇشەيىپ، تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 7+9+ گرادۋسقا دەيىن جىلىنسا، تۇندە 2- گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋى مۇمكىن.
- 1-ناۋرىزدا جاۋىن-شاشىن بولمايدى، كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 9+11+ گرادۋس، ال تۇندە 2-4- گرادۋسقا دەيىن سالقىندايدى. 2-ناۋرىزدا قايتادان جاۋىن-شاشىن بولۋى مۇمكىن، تۇندە جاڭبىر ارالاس قار جاۋىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى شامامەن 0+2 گرادۋستى كورسەتەدى، كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، 9+11+ گرادۋسقا دەيىن جىلىنادى، - دەدى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز حاتشىسى ارۋجان مۇراتوۆا.
باعباندار اۋا رايى بولجامىن ءجىتى باقىلاپ وتىرعان كەزدە، قالا كوكتەمگە دايىندىق جۇمىستارىن دا قارقىندى جۇرگىزىپ جاتىر.
قازىر گۇلزارلاردا العاشقى قىزعالداقتار قىلاڭ بەرە باستادى. ازىرگە ولاردىڭ سانى از بولعانىمەن، جاقىن ارادا گۇل كومپوزيتسيالارى اۋقىمدى بولماق. بيىل مەملەكەتتىك-جەكەشەلىك ارىپتەستىك اياسىندا شىمكەنتتە 13 ۋچاسكەگە جانە قالالىق ساياباقتارعا 1,6 ميلليون قىزعالداق وتىرعىزىلدى.
سونىمەن قاتار جىلىجايلاردا 2 ميلليونعا جۋىق ءبىرجىلدىق گۇل ءوسىرىلىپ جاتىر. ماماندار تامشىلاتىپ سۋارۋ ءادىسىن قولدانىپ، اگروتەحنيكالىق تالاپتاردى ساقتاي وتىرىپ، كوشەت قورىن الدىن الا دايىنداعان.
- بۇل قاجەتتى گۇل قورىن دايىنداپ، بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ حابارلادى قالالىق جايلى ورتانى دامىتۋ باسقارماسى وكىلدەرى.
اسار شاعىناۋدانىندا 2 گەكتار اۋماقتا كوپجىلدىق وسىمدىكتەر وسىرىلەتىن جىلىجاي كەشەنى جۇمىس ىستەيدى. مۇندا تۇقىم سەبۋ جانە كوشەت دايىنداۋ جۇمىستارى اياقتالعان. بيىل العاش رەت قالا ورتالىعىنداعى كوشەلەر وسى كەشەندە وسىرىلگەن گۇلدەرمەن بەزەندىرىلمەك.
جالپى، قالا كوشەلەرىنە ەحيناتسەيا، كوك سالۆيا، لاۆاندا جانە اشىق ءتۇستى گايلارديا سىندى 4 ميلليونعا جۋىق وسىمدىك وتىرعىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
شىمكەنتتە كوكتەمنىڭ لەبى سەزىلە باستاعانىمەن، قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە قىس ىزعارى ءالى قايتقان جوق. ءبىرقاتار وڭىرلەردە اياز بولىپ، داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالانعان.
الايدا سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، 2-ناۋرىزدان باستاپ ەل اۋماعىندا اۋا رايى جىلىنا باستايدى.
بۇدان بۇرىن تۇركىستانداعى بوتانيكالىق باقتا قىزعالداقتار ءبۇر جارعانىن جازعان ەدىك.