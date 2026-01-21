شىمكەنتتە كىسى ولىمىمەن اياقتالعان توبەلەس: 4 ادام ۇستالدى
استانا. KAZINFORM – شىمكەنتتە ادام ءولتىرۋ جانە بۇزاقىلىق دەرەگى بويىنشا كۇدىكتىلەر ۇستالدى.
شىمكەنت پوليتسيا دەپارتامەنتى مالىمەتىنشە، جەدەل ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە ادام ءولتىرۋ جانە بۇزاقىلىق قىلمىستارىنا قاتىسى بار كۇدىكتى ءتورت ەر ادام ۇستالعان.
«كۇدىكتىلەر ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قاماۋعا الىندى. قازىر جەدەل ىزدەستىرۋ شارالارى جالعاسىپ جاتىر. 20-قاڭتاردا 40 جاستاعى ەر ادام پىشاق جاراقاتتارىنان كوز جۇمدى، تاعى ءبىر ازامات اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. بۇل جايت بويىنشا «ادام ءولتىرۋ»، «بۇزاقىلىق» جانە «ادامدى ۇرلاۋ» باپتارىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى»، - دەدى پوليتسيا.
كۇدىكتىلەردى ۇستاۋ ماقساتىندا پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ بارلىق كۇش-قۇرالى جۇمىلدىرىلعان.
«قىلمىستىق ءىستىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان كەشەندى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر»، - دەدى پوليتسيا.
ءمان-جايى
ەسكە سالايىق، وقيعا 20-قاڭتاردا ەرىمبەتوۆ پەن رىسقۇلوۆ كوشەلەرى قيىلىسىندا بولعان. ەكى جۇرگىزۋشى اراسىنداعى جانجالعا ءۇشىنشى كولىكپەن كەلگەن وزگە ادامدار دا قوسىلعان. توبەلەس كەزىندە بىرنەشە ادام پىشاق جاراقاتىن العان. زارداپ شەككەن ەكى ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلىپ، ولاردىڭ ءبىرى كوز جۇمعان.
وقيعانىڭ ۆيدەولارى الەۋمەتتىك جەلىدە تاراپ كەتتى.
زارداپ شەككەن تاعى ءبىر ادام بار
بۇعان دەيىن وقيعا سالدارىنان زارداپ شەككەن تاعى ءبىر ادامنىڭ جاعدايى بەلگىلى بولدى. شىمكەنت قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى مالىمەتىنشە، 1990-جىلى تۋعان ناۋقاس اۋىر جاعدايدا 1-قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن.
«قازىر ناۋقاستىڭ جاعدايى اۋىر، جانساقتاۋ بولىمىندە قارقىندى ەم قابىلداپ جاتىر»، - دەدى دارىگەرلەر بۇعان دەيىن.