شىمكەنتتە جول ورتاسىنداعى توبەلەس: ءۇش قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
استانا. KAZINFORM - ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ شىمكەنتتە جول ورتاسىندا توبەلەسىپ، كىسى ءولتىرۋ دەرەگى بويىنشا كۇدىكتىلەردى ۇستاۋ ىسىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- بۇل دەرەك بويىنشا ءۇش قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، ياعني قاستاندىق جاساۋ جانە كىسى ءولتىرۋ، ادام ۇرلاۋ، سونداي-اق قارۋ-جاراق قولدانۋ ارقىلى بۇزاقىلىق ارەكەتى. بۇگىندە ءبىرقاتار كۇدىكتى قاماۋعا الىندى.
سونىمەن قاتار، شىمكەنت قالاسىنا ورتالىق اپپاراتتان باسشىلار - كريمينالدىق پوليتسيادان، تەرگەۋ دەپارتامەنتىنەن، وزىندىك قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتىنەن جىبەرىلدى. ولار قىزمەتتىك تەكسەرىس جۇرگىزىپ، پوليتسيا كۇشتەرىنىڭ جۇمىسىن باعالايدى، - دەدى س. ءادىلوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە وسى قىلمىستىق ءىس بويىنشا ۇستالماعان كۇدىكتىلەر دە بار. قازىر پوليتسيا بارلىق قاتىسى بار ادامداردى انىقتاۋ جانە ۇستاۋ بويىنشا ءتيىستى شارالاردى قابىلداپ جاتىر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، 20-قاڭتاردا ەرىمبەتوۆ پەن رىسقۇلوۆ كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا كولىك جۇرگىزۋشىلەرى مەن جولاۋشىلارى اراسىندا جانجال شىققان. وقيعا سالدارىنان 40 جاستاعى ەر ادام پىشاق جاراقاتىنان كوز جۇمدى، تاعى ءبىر ازامات اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ