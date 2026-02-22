شىمكەنتتە جاڭبىردان كەيىن اسفالت وپىرىلىپ، جەر استىنداعى قۇبىر جارىلدى
استانا. قازاقپارات - جاقىن ماڭدا ورنالاسقان ەكى جەكە تۇرعىن ءۇي سۋسىز قالدى.
شىمكەنتتىڭ اباي اۋدانىنداعى اقتورعاي كوشەسىندە ءبىر جىلعا جەتپەي توسەلگەن جول جابىندىسى شوگىپ، ءىشىنارا وپىرىلىپ ءتۇستى، دەپ حابارلايدى Otyrar.
جولدىڭ بۇلىنۋىنە بايلانىستى ماڭايداعى ەكى جەكە ءۇي اۋىزسۋسىز قالعان. سونداي- اق بۇل كوشەدە كولىك قوزعالىسى قيىندادى.
جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا، شوككەن جەر شامامەن بەس كۇن بويى قاۋىپتى جاعدايدا تۇرعان. نوسەر جاڭبىردان كەيىن شاعىن شۇڭقىر ۇلكەيىپ، توپىراق وتىرىپ كەتكەن. سونىڭ سالدارىنان جەر استىنداعى شلانگ زاقىمدانىپ، كەيىن جارىلعان. ناتيجەسىندە ەكى ءۇي سۋسىز قالدى.
تۇرعىندار بۇل كوشەمەن كۇن سايىن مەكتەپكە باراتىن بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە دە الاڭداۋشىلىق بىلدىرگەن. ولاردىڭ سوزىنشە، كولىك قوزعالىسى ءىس جۇزىندە مۇمكىن بولماي قالعان.
قازىر بۇلىنگەن اۋماققا توپىراق توگىلگەن. قالالىق جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسى جاعدايدان حاباردار ەكەنىن جانە ماسەلە باقىلاۋدا تۇرعانىن مالىمدەدى.
ۆەدومستۆونىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، 2025 -جىلدىڭ شىلدە- تامىز ايلارىندا بۇل كوشەگە جوندەۋ جۇمىستارىن Atash Trans Logistics مەردىگەر ۇيىمى جۇرگىزگەن. اسفالتبەتون جابىندىسىن توسەۋ الدىندا جانە نەگىزدى نىعىزداۋ كەزەڭىندە ساراپتامانى ۇلتتىق ساپا ورتالىعى جاساعان. سوعان قاراماستان، كەيبىر ۋچاسكەلەردە جول جابىندىسى شوگىپ كەتكەن.
باسقارما وكىلدەرى اقتورعاي كوشەسىندە بۇعان دەيىن كارىز قۇبىرلارىن تارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەنىن ءتۇسىندىردى. اسفالت ءدال سول جۇمىستار اتقارىلعان جەرلەردە توپىراقتىڭ وتىرۋى سالدارىنان شوككەن.
انىقتالعان اقاۋلار مەردىگەر كومپانيا ەسەبىنەن جويىلادى، سەبەبى كەپىلدىك مەرزىمى بەس جىلدان اسادى. قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنا دايىندىق باستالىپ كەتكەن، تولىق اياقتاۋ ناۋرىز ايىنىڭ سوڭىنا جوسپارلانعان.