ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:42, 16 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    شىمكەنتتە دارىگەرلەر ىشەگى بىرنەشە جەردەن تەسىلگەن ازاماتتى امان الىپ قالدى

    شىمكەنت. KAZINFORM - ناۋقاس اۋرۋحاناعا اۋىر حالدە جەتكىزىلگەن. تەكسەرۋ بارىسىندا ونىڭ اس ىشەگى 3-4 جەردەن تەسىلىپ، ءىش قۋىسىنا ينفەكسيا تاراعانى انىقتالدى.

    Еліміздегі алғашқы кеңірдек бифуркациясының отасы Шымкентте жасалды
    فوتو: د س م

    وسىلايشا شىمكەنت قالالىق №1-كلينيكالىق اۋرۋحانانىڭ دارىگەرلەرى 38 جاستاعى ازاماتتى اجالدان اراشالاپ قالدى.

    دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، اسقازاننان وتكەن ۇزىندىعى شامامەن 3 سانتيمەتر بولاتىن وتكىر سۇيەك ىشەكتى تەسىپ، پەرفوراتسياعا اكەلگەن. سونىڭ سالدارىنان پەريتونيت - ءىش پەردەسىنىڭ جەدەل قابىنۋى باستالعان. ناۋقاستا تاماق وتىمسىزدىگى دە بايقالعان.

    - ناۋقاسقا شۇعىل تۇردە حيرۋرگيالىق وتا جاسالدى. مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ اياسىندا وتكەن وتا بارىسىندا حيرۋرگتەر ىشەكتى تەسىپ تۇرعان سۇيەكتى الىپ، زاقىمدالعان ىشەك بولىكتەرىن تىگىپ، قالپىنا كەلتىردى. سونداي-اق ءىش قۋىسى تولىق تازارتىلىپ، پەريتونيتتىڭ زارداپتارى جويىلدى. وتا 1,5 ساعاتقا سوزىلىپ، جالپى جانسىزداندىرۋمەن ءوتتى. قازىرگى تاڭدا ناۋقاستىڭ جاعدايى تۇراقتى، - دەپ حابارلادى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ شىمكەنت قالاسى بويىنشا فيليالى.

    وتا جاساعان حيرۋرگ-دارىگەر نۇرعالي تۇرلىبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، دەر كەزىندە كورسەتىلگەن مەديتسينالىق كومەكتىڭ ارقاسىندا اۋىر اسقىنۋلاردىڭ الدىن الۋ مۇمكىن بولعان.

    Шымкент, ота, хирургия
    فوتو: ءامس قورى شىمكەنت قالاسى بويىنشا فيليالى

    ال ناۋقاستىڭ ءوزى دارىگەرلەرگە كاسىبي شەبەرلىگى مەن مەديتسينالىق كومەگى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىردى.

    ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن شىمكەنتتە دارىگەرلەر 4 جاسار بالانىڭ ىشىندەگى ۇلكەن ىسىكتى كۇردەلى وتانىڭ كومەگىمەن الىپ تاستاعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    ايماق شىمكەنت جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار