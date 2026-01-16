شىمكەنتتە دارىگەرلەر ىشەگى بىرنەشە جەردەن تەسىلگەن ازاماتتى امان الىپ قالدى
شىمكەنت. KAZINFORM - ناۋقاس اۋرۋحاناعا اۋىر حالدە جەتكىزىلگەن. تەكسەرۋ بارىسىندا ونىڭ اس ىشەگى 3-4 جەردەن تەسىلىپ، ءىش قۋىسىنا ينفەكسيا تاراعانى انىقتالدى.
وسىلايشا شىمكەنت قالالىق №1-كلينيكالىق اۋرۋحانانىڭ دارىگەرلەرى 38 جاستاعى ازاماتتى اجالدان اراشالاپ قالدى.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، اسقازاننان وتكەن ۇزىندىعى شامامەن 3 سانتيمەتر بولاتىن وتكىر سۇيەك ىشەكتى تەسىپ، پەرفوراتسياعا اكەلگەن. سونىڭ سالدارىنان پەريتونيت - ءىش پەردەسىنىڭ جەدەل قابىنۋى باستالعان. ناۋقاستا تاماق وتىمسىزدىگى دە بايقالعان.
- ناۋقاسقا شۇعىل تۇردە حيرۋرگيالىق وتا جاسالدى. مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ اياسىندا وتكەن وتا بارىسىندا حيرۋرگتەر ىشەكتى تەسىپ تۇرعان سۇيەكتى الىپ، زاقىمدالعان ىشەك بولىكتەرىن تىگىپ، قالپىنا كەلتىردى. سونداي-اق ءىش قۋىسى تولىق تازارتىلىپ، پەريتونيتتىڭ زارداپتارى جويىلدى. وتا 1,5 ساعاتقا سوزىلىپ، جالپى جانسىزداندىرۋمەن ءوتتى. قازىرگى تاڭدا ناۋقاستىڭ جاعدايى تۇراقتى، - دەپ حابارلادى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ شىمكەنت قالاسى بويىنشا فيليالى.
وتا جاساعان حيرۋرگ-دارىگەر نۇرعالي تۇرلىبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، دەر كەزىندە كورسەتىلگەن مەديتسينالىق كومەكتىڭ ارقاسىندا اۋىر اسقىنۋلاردىڭ الدىن الۋ مۇمكىن بولعان.
ال ناۋقاستىڭ ءوزى دارىگەرلەرگە كاسىبي شەبەرلىگى مەن مەديتسينالىق كومەگى ءۇشىن العىسىن ءبىلدىردى.
