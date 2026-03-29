شىمكەنتتە ءدارىحانالارداعى ەگۋ بولمەلەرىندە 4 ادام قايتىس بولعان
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنتتە باقىلاۋ شارالارى بارىسىندا مەديتسينا جانە فارماتسيەۆتيكا سالاسىندا ءبىرقاتار زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالدى.
مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتى شىمكەنت قالاسى بويىنشا دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى پولات بەرداليەۆتىڭ ايتۋىنشا، وتكەن جىلى قالادا جەكەمەنشىك ءدارىحانالارداعى ەگۋ بولمەلەرىندە جەدەل جاردەم كەلگەنگە دەيىن 4 ءولىم جاعدايى تىركەلگەن.
اتالعان دەرەكتەر بويىنشا زاڭدى تۇلعالاردان تۇسكەن شاعىمدار نەگىزىندە دەپارتامەنت پەن پوليتسيا بىرلەسىپ 13 جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزگەن.
- انىقتالعان كەمشىلىكتەرگە بايلانىستى 14 اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرىلدى. ەگۋ بولمەلەرىنىڭ يەلەرىن جيناپ، دەپارتامەنتتە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدىك. ولارعا قىزمەتتەرىن زاڭ تالاپتارىنا سايكەستەندىرۋ قاجەتتىگى ەسكەرتىلدى. اتاپ ايتقاندا، انافيلاكتيكالىق جاعداي تۋىنداعان كەزدە ەگۋ بولمەسىندە جەدەل مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ مۇمكىندىگى بولۋى ءتيىس. بۇل ءۇشىن ءتيىستى ليتسەنزيا بولۋى قاجەت. سونىمەن قاتار، دارىگەرگە دەيىنگى بىلىكتى كومەك كورسەتۋ تالاپ ەتىلەدى. ناتيجەسىندە تالاپقا ساي كەلمەگەن 12 ەگۋ بولمەسىنىڭ جۇمىسى توقتاتىلدى، - دەدى ول باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونداي-اق زەينەتاقى قورى قاراجاتىن پايدالانۋ ماسەلەسىنە بايلانىستى قالاداعى 34 ستوماتولوگيالىق كلينيكا تەكسەرىلگەن. كەمشىلىكتەر بويىنشا 51 حاتتاما تولتىرىلىپ، ايىپپۇل سالىندى. تەكسەرۋ بارىسىندا كەيبىر مەكەمەلەردىڭ ليتسەنزياسىز نەمەسە مامانداردىڭ ءتيىستى سەرتيفيكاتسىز قىزمەت كورسەتىپ وتىرعانى بەلگىلى بولدى.
بۇدان بولەك، پوليتسيامەن بىرلەسىپ جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋلەر بارىسىندا بولشەك ساۋداداعى ءدارىحانالاردا پسيحوتروپتى پرەپاراتتاردى زاڭسىز ساتۋ بويىنشا 25 دەرەك تىركەلىپ، حاتتامالار تولتىرىلدى. سونىمەن قاتار ناشاقورلىقپەن اۋىرىپ، ەمدەلۋدەن باس تارتقان 10 ناۋقاس جاۋاپقا تارتىلدى.
ايتا كەتسەك، دەپارتامەنت تاراپىنان جۇرگىزىلگەن جوسپاردان تىس تەكسەرۋلەر ناتيجەسىندە 331 حاتتاما تولتىرىلىپ، جالپى سوماسى 41 ميلليون تەڭگەدەن استام ايىپپۇل وندىرىلگەن.
بۇدان بۇرىن شىمكەنتتە مەديتسينالىق ۇيىمدارعا 1,1 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە ايىپپۇل سالىنعانىن جازعان ەدىك.