شىمكەنتتە بويجەتكەننىڭ ولىمىنەن كەيىن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە قاتىستى ءىس قوزعالدى
استانا. KAZINFORM - شىمكەنتتە بويجەتكەننىڭ ولىمىنەن كەيىن ءوز قىزمەتىنە سەلقوس قارادى دەگەن كۇدىكپەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. بۇل تۋرالى ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ ءمالىم ەتتى.
- وسى دەرەك اياسىندا ءوز قىزمەتىنە سەلقوس قاراۋ بەلگىلەرى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادىق. ول بويىنشا تەرگەۋ امالدارىن ق ر ءى ءى م وزىندىك قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتى باستادى. اتاپ ايتقاندا، قىلمىستىق ءىستى تىركەۋ جانە كۇدىكتىنى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ جونىندە ءتيىستى شارالار قولدانباعان پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە قاتىستى بولادى، - دەدى س. ءادىلوۆ سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءبىرىنشى كەزەكتە پوليتسيانىڭ اۋداندىق باسقارماسىنداعى لاۋازىمدى قىزمەتكەرلەرىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگى قاراستىرىلىپ جاتىر. سونداي-اق تەرگەۋ اياسىندا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ جۇمىسىنا دا قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى.
ەسكە سالساق، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ شىمكەنتتەگى بويجەتكەننىڭ ولىمىنە قاتىستى باس پروكۋراتۋراعا تاپسىرما بەردى.
20-قاڭتار كۇنى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى شىمكەنت پوليتسيا دەپارتامەنتىندە كادرلىق شەشىمدەر جاساعانىن ءمالىم ەتتى. بۇل شەشىمدەر 21 جاستاعى ستۋدەنت نۇراي سەرىكبايدىڭ ولىمىنەن كەيىن قابىلداندى.
شىمكەنتتىڭ پوليتسيا باستىعى جانە ونىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنەن كەتتى.
ايتا كەتەيىك، مارقۇم ن. سەرىكبايدىڭ ولىمىنە كۇدىكتى رەتىندە 28 جاستاعى شىمكەنت قالاسىنىڭ تۇرعىنى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
21 جاستاعى نۇراي سەرىكبايدىڭ پىشاق جاراقاتتارىنان قازا تابۋىنا قاتىستى، مارقۇمنىڭ تۋعان-تۋىستارى قايعىلى وقيعانىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بولعانىن مالىمدەدى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، مارقۇم قۋدالاۋ مەن قورقىتۋ دەرەكتەرى بويىنشا بىرنەشە رەت كومەك سۇراپ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جۇگىنگەن، الايدا جولدانعان وتىنىشتەر ءتيىستى دەڭگەيدە قارالماعان.