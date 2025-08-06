شىمكەنتتە بەردەنوۆكە قاستاندىق جاساۋ ءىسى بويىنشا سوت باستالدى
شىمكەنتتە قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاساۋ ءىسى بويىنشا باستى سوت وتىرىسى باستالدى، - دەپ حابارلايدى KAZINFORM.
سوت قازاق تىلىندە اشىق ءوتىپ جاتىر. وتىرىس باستالار الدىندا زالعا ەكى مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى، ايىپتالۋشىنىڭ جۇبايى، اكىم ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆتىڭ وكىلى جانە ولاردىڭ قورعاۋشىلارى كىردى. بەردەنوۆتىڭ ءوزى سوت وتىرىسىنا كەلمەدى.
جۋرناليستەردى سوت زالىنا بىردەن كىرگىزبەدى، ولار تىڭداۋلار باستالارعا دەيىن تومەنگى قاباتتا ءبىراز كۇتۋگە ءماجبۇر بولدى.
كەيىنىرەك ب ا ق وكىلدەرىنە سوت ءوتىپ جاتقان زالعا كىرۋگە رۇقسات بەرىلدى. ايىپتالۋشىنى سوت عيماراتىنا پوليتسيانىڭ ارنايى اۆتوكولىگىمەن جەتكىزدى.
ەسكە سالايىق، شىلدەنىڭ 28 ى كۇنى شىمكەنت قالالىق قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا الدىن الا تىڭداۋ وتكەن بولاتىن. سول وتىرىسقا رۋسلان بەردەنوۆتىڭ ءوزى قاتىسپاعان. ونىڭ وكىلى سوتقا اكىم ورىنباسارىنىڭ قازىرگى كەزدە ەمدەلىپ جاتقانىن حابارلاعان. سوت بەردەنوۆكە باستى سوت پروتسەسىنە مىندەتتى تۇردە قاتىسۋ تۋرالى تالاپ قويدى.
سوتتا رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىقتىڭ سەبەبى دە ايتىلدى. پروكۋرور باۋىرجان كارامانوۆ ايىپتاۋ اكتىسىن وقىپ بەردى. وندا بولعان وقيعانىڭ ءمان-جايى ەگجەي-تەگجەيلى باياندالعان.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، 2025 -جىلدىڭ 21-ساۋىرىندە ايىپتالۋشى ەرنار جيەمباي شىمكەنت قالاسى قۇرىلىس باسقارماسىنا قاراستى نىسانداردى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسىنان اقپارات العان. وندا ول رۋسلان بەردەنوۆتىڭ تاپسىرماسىمەن «تۇرعىن ءۇي شىمكەنت» ج ش س باسشىسى قىزمەتىنەن ءوز ەركىمەن كەتۋى ءتيىس ەكەنى ايتىلعان.
وسى وقيعاعا بايلانىستى ەرنار جيەمباي كۇدىكتى رەتىندە تانىلعان. الدىن الا تىڭداۋ كەزىندە، اشىق فورماتتا وتكەن سوتتا، سۋديا ايىپتالۋشىنىڭ جەكە باسى بەينەجازباعا تۇسپەۋىن قالاعانىن اتاپ ءوتتى. جيەمبايعا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 99-بابىنىڭ 1-بولىگى («ادام ولتىرۋگە وقتالۋ») جانە 24-بابىنىڭ 3-بولىگى بويىنشا ايىپ تاعىلىپ وتىر.
ب ا ق دەرەگىنشە، ول بۇعان دەيىن «تۇرعىن ءۇي شىمكەنت» ج ش س-ىن باسقارعان.
قاستاندىق بولعان كۇن تۋرالى نە بەلگىلى؟
21-ءساۋىر كۇنى كەشكە قالا اكىمدىگى عيماراتى ماڭىندا رۋسلان بەردەنوۆكە وق اتىلعان.
ول جاراقات الىپ، دەرەۋ اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. وتا شامامەن ءتورت ساعاتقا سوزىلدى.
كۇدىكتى وقيعا ورنىنان كەيىن ۇستالدى.
اكىمدىك مالىمەتىنشە، سول كۇنى بەردەنوۆتىڭ جۇمىس كەستەسى ادەتتەگىدەي بولعان. ول كۇندىز اپپاراتتىق كەڭەسكە قاتىسىپ، قۇرىلىس جانە ونەركاسىپ ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارىمەن ونلاين جينالىس وتكىزگەن. سونىمەن قاتار، اكىمدىك قۇرىلىمدارىمەن بىرنەشە جۇمىس جينالىسىن وتكىزگەن.
بەردەنوۆتىڭ سول كۇنى كۇدىكتىمەن كەزدەسكەن-كەزدەسپەگەنى تۋرالى اكىمدىك مالىمەت بەرمەدى.
«وقيعادان بىرنەشە كۇن بۇرىن رۋسلان بەردەنوۆ جۇمىس جوسپارىنا ساي قالاداعى قۇرىلىس نىساندارىن ارالاپ، ازاماتتاردى جەكە قابىلداپ، قۇرىلىس ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جانە قالانىڭ ديزاين-كودى ماسەلەلەرى بويىنشا جۇمىس كوميسسياسىمەن ءبىرقاتار جينالىس وتكىزگەن»، - دەلىنگەن اكىمدىك حابارلاماسىندا.
رۋسلان بەردەنوۆ نەگە جاۋاپتى؟
قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى رەتىندە رۋسلان بەردەنوۆ مىنانداي سالالاردى قاداعالايدى:
قۇرىلىس باسقارماسى
ارحيتەكتۋرا جانە قالا قۇرىلىسى باسقارماسى
قالالىق ورتا ساپاسى جانە باقىلاۋ باسقارماسى
ىڭعايلى قالالىق ورتا دامىتۋ باسقارماسى
جەر قاتىناستارى باسقارماسى
ول 2025 -جىلدىڭ اقپانىندا اكىم ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعان. بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى بولعان.