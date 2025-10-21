شىمكەنتتە الاياقتار ءبىر وتباسىعا 25 ميلليون تەڭگە نەسيە العىزعان
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنتتە پوليسەيلەر ءىرى كولەمدە اقشا جىمقىرعان كۇدىكتىلەردى قۇرىقتادى، - دەپ جازدى Polisia.kz.
قالا تۇرعىنى ءوزىن بانك قىزمەتكەرلەرىمىز دەپ تانىستىرعان بەلگىسىز تۇلعالاردىڭ قوڭىراۋىنا الدانىپ، پوليتسياعا جۇگىنگەن. الاياقتار ازاماتشانىڭ اتىنا نەسيە راسىمدەلىپ جاتقانىن ايتىپ، سەنىمىنە كىرىپ، ءوز نۇسقاۋلارىن ورىنداۋعا كوندىرگەن. ناتيجەسىندە الاياقتار جابىرلەنۋشى مەن ونىڭ جۇبايىنىڭ اتىنا بىرنەشە بانكتەن نەسيە راسىمدەتىپ، ءتىپتى ولاردىڭ ءۇيى مەن اۆتوكولىگىن تومەن باعامەن ساتۋعا كوندىرگەن. كەلتىرىلگەن جالپى ماتەريالدىق شىعىن 25 ميلليون تەڭگەدەن استى.
تەرگەۋ بارىسىندا جابىرلەنۋشىلەر قاراجاتتىڭ ءبىر بولىگىن الاياقتاردىڭ نۇسقاۋىمەن بەلگىسىز شوتتارعا اۋدارعانى، ال قالعان سومانى ۇيىنە كەلگەن كۋرەرگە بەرىپ جىبەرگەنى انىقتالدى. جەدەل- ىزدەستىرۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اتالعان قىلمىسقا قاتىسى بار تۇلعالاردى الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا انىقتادى.
قاسكويلەر ۇرلانعان قاراجاتتى شىمكەنتتەگى ايىرباستاۋ پۋنكتى ارقىلى گرۋزياعا اۋدارعان. پوليتسەيلەر ەكى كۇدىكتىنى ۇستادى.
الاياقتىق جايتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى.
پوليتسيا ازاماتتارعا وزدەرىن بانك قىزمەتكەرىمىز دەپ تانىستىرعان بەيتانىس ادامداردىڭ قوڭىراۋىنا سەنبەۋدى، جەكە دەرەكتەر مەن قۇپيا كودتاردى ەشكىمگە ايتپاۋدى ەسكەرتەدى.
كۇمان تۋدىرعان قوڭىراۋلار تۇسكەن جاعدايدا بىردەن پوليتسياعا جۇگىنگەنىڭىز ابزال.