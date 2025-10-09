شىمكەنتتە پاكەتكە ورالعان ادام سۇيەكتەرى تابىلدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسىنىڭ تۇرعىنى پاكەتكە ورالعان ادامنىڭ باس جانە وزگە دە سۇيەگىن تاۋىپ الدى. مۇنداي جاعداي بۇعان دەيىن دە تىركەلگەن.
شىمكەنت قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى حابارلاعانداي، وقيعا ورنىنا جەدەل-تەرگەۋ توبى جونەلتىلدى.
- تابىلعان مايىتتەردىڭ شىعۋ تەگى مەن جەرلەنگەن مەرزىمىن انىقتاۋ ءۇشىن سوت-مەديتسينالىق ساراپتاماعا جىبەرىلدى، - دەپ ءتۇسىندىردى پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
انىقتالعانداي، بىلتىر شىمكەنتتىڭ ءدال وسى اۋدانىندا قۇرىلىس جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتقان كەزدە مايىتتەر تابىلعان. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ جاسى شامامەن 25-30 تە.
- پوليتسەي قىزمەتكەرلەرى ازاماتتاردى مۇنداي زاتتار تابىلعاندا دەرەۋ حابارلاۋعا جانە ءتارتىپ ساقشىلارى كەلگەنگە دەيىن ءوز بەتىمەن ەشقانداي شارا قولدانباۋعا شاقىرادى، - دەپ تولىقتىردى پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇعان دەيىن شىمكەنت تۇرعىنى ۆولودارسكي كوشەسىندەگى سۋپەرماركەتتىڭ جانىنداعى كولىك تۇراعىنان ادام سۇيەگى تابىلعانى تۋرالى حابارلاعان. كۋاگەر ولاردى قۇرىلىسشىلار تاۋىپ الۋى مۇمكىن دەگەن بولجام ايتتى. سەبەبى جاقىن جەردە اباتتاندىرۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اتىراۋ وبلىسىندا سارايشىق اۋىلىنان ادام سۇيەكتەرى تابىلعان ەدى.